Здание Русского географического общества внесли в список лучших строений Петербурга

В Белую книгу Всемирного клуба петербуржцев внесли новое здание — штаб-квартиру русского географического общества. Постройка в переулке Гривцова не меняла хозяев с момента постройки в 1908 году.

Благодаря реставрации и бережному использованию здание РГО находится в аутентичном состоянии. Штаб-квартира относится к памятникам федерального значение и охраняется государством.

В Белую книгу входят объекты архитектуры, которые полностью соответствуют художественным и архитектурным традициям Петербурга. Сейчас в списке около 20-ти объектов, в том числе Музей воды, Ладожский вокзал и подсветка Большеохтинского моста.

Ранее памятником архитектуры здание штаба 2-го корпуса ПВО в Басковом переулке.

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