Писатель в изгнании: умер Владимир Войнович

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости . Писатель, поэт, драматург и общественный деятель Владимир Войнович скончался на 86-м году жизни от сердечного приступа, его коллеги и друзья, опрошенные РИА Новости, вспоминают прозаика как четкого и небезразличного человека, писателя, который никогда не изменял себе.

Прощание с писателем пройдет в Центральном доме литераторов в понедельник. После этого его похоронят на Троекуровском кладбище.

Владимир Войнович родился 26 сентября 1932 года в Сталинабаде (Душанбе) в семье журналиста. После того, как отец Войновича был репрессирован, семья стала часто переезжать с места на место. Будущий писатель сменил множество профессий, но в начале шестидесятых устроился на радио. Войнович начал писать еще буду в армии, однако всесоюзную известность ему принесла песня «Четырнадцать минут до старта» про советских космонавтов, которую процитировал сам Никита Хрущев.

Однако всенародная любовь продлилась недолго — из-за критических взглядов на советскую власть Войновича на родине не печатали, зато его сатирические произведения получили популярность за границей. В 1974 году он был исключен из Союза писателей, а в 1980 году он был вынужден покинуть СССР и переехать в Германию, а затем в США.

После развала Советского союза Войнович вернулся на родину, а его гражданство восстановили. Однако писатель сохранил критический взгляд на то, что творится в стране, и продолжил свою общественную деятельность. Писатель несколько раз обращался к российским государственным деятелям. Так, после своего 85-летия он написал письмо Светлане Медведевой , а позже направил письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой освободить Надежду Савченко

Войнович автор таких произведений, как «Трилогия о солдате Иване Чонкине», «Москва 2042» и «Портрет на фоне мира». Лауреат премии «Триумф» и госпремии РФ за книгу «Монументальная пропаганда», член ПЕН-клуба. По нескольким его произведениям были сняты художественные фильмы.

Здравый смысл литературы

По словам главы Государственного музея истории российской литературы имени Даля Дмитрия Бака, Войнович представлял здравый смысл в нашей литературе. Он хотел видеть мир логичным, связным, объяснимым, логичным.

"Войнович — русский писатель как таковой. Русский писатель — это тот, кто не ограничивается литературой как таковой, а это общественный деятель, который известен своей позицией. Все это можно сказать о Войновиче и его жизни", — отметил Бак.

По его словам, Войнович — это целая эпоха в жизни литературы. Он начинал в 60-е годы, публиковался за рубежом, где создавал вещи сатирические и разоблачительные.

"Войнович — это целая страница в истории литературы. У него были свои взгляды и свое отношение к истории. Например, Чонкин, с одной стороны, не был воспринят в армии, люди в погонах не воспринимали его, потому что другой образ солдата создавался. Но у него было такое видение. Войнович не переписывал историю, а старался посмотреть на нее с новой стороны", — рассказал председатель Союза писателей России Николай Иванов

Писатель в изгнании

Литературовед Игорь Волгин подчеркнул, что Войнович одинаково интересно работал в разных жанрах, он был доброжелательным и открытым человеком, который чутко отзывался на все социальные трудности и обладал своей четкой позицией.

"Я знал Войновича лично много лет, он был доброжелательным, открытым человеком, очень реагирующим на жизнь, абсолютно неравнодушным. Он социальные трудности воспринимал как свои личные. Очень в этом плане был отзывчив, многие его любили… Войнович политически всегда придерживался своей линии, он не был в общем диссидентском хоре", — сказал Волгин.

Он заметил, что строки его песни «На пыльных тропинках…» вошли в национальное сознание: люди пели ее даже тогда, когда сам Войнович находился в изгнании.

По словам министра культуры РФ Владимира Мединского, «Войнович запомнится россиянам писателем щедрого таланта, автором строк любимых песен, человеком активной и ответственной гражданской позиции. Его творчество — это всегда острый срез действительности, мастерски переданный живым и увлекательным языком».

Он также отметил вклад писателя в укрепление ценностей свободы слова, развитие принципов равноправия, взаимопонимания и общественного согласия в нашей стране.