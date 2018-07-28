В августе в Перми стартует большая волонтёрская неделя

Акция «Большая волонтёрская неделя» пройдёт в Перми с 13 по 19 августа.

Как сообщают организаторы, любой желающий может присоединиться к ней и помочь волонтёрским организациям в их работе.

Пермяки могут присоединиться к одному или нескольким направлениям акции. Можно будет помочь людям, животным или потрудиться над улучшением окружающей среды.

«Стать волонтёром может любой человек любого возраста. А также школьные и университетские группы и отряды, отряды скаутов, местные волонтёры и гости города. Дети младше 14 лет должны получить разрешение от родителей или быть в сопровождении», — сообщают организаторы.

Чтобы присоединиться к «Большой волонтёрской неделе», надо будет зарегистрироваться (анкета станет доступной 31 июля в сообществе волонтёрской недели в соцсетях). Форма станет доступной 31 июля. В ней будут указаны волонтёрские направления и даты тех или иных «добрых дел».

Опытные волонтёры могут стать кураторами, заполнив анкету по ссылке.

Подробности об акции можно узнать в сообществе в соцсетях.