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В августе в Перми стартует большая волонтёрская неделя
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В августе в Перми стартует большая волонтёрская неделя 

АиФ Пермь 2 часа назад
Фото: АиФ Пермь
Акция «Большая волонтёрская неделя» пройдёт в Перми с 13 по 19 августа.
Как сообщают организаторы, любой желающий может присоединиться к ней и помочь волонтёрским организациям в их работе.
Пермяки могут присоединиться к одному или нескольким направлениям акции. Можно будет помочь людям, животным или потрудиться над улучшением окружающей среды.
«Стать волонтёром может любой человек любого возраста. А также школьные и университетские группы и отряды, отряды скаутов, местные волонтёры и гости города. Дети младше 14 лет должны получить разрешение от родителей или быть в сопровождении», — сообщают организаторы.
Чтобы присоединиться к «Большой волонтёрской неделе», надо будет зарегистрироваться (анкета станет доступной 31 июля в сообществе волонтёрской недели в соцсетях). Форма станет доступной 31 июля. В ней будут указаны волонтёрские направления и даты тех или иных «добрых дел».
Опытные волонтёры могут стать кураторами, заполнив анкету по ссылке.
Подробности об акции можно узнать в сообществе в соцсетях.
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