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Звезду сериала «Сплетница» Эда Вествика признали невиновным после обвинений в изнасиловании
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Звезду сериала «Сплетница» Эда Вествика признали невиновным после обвинений в изнасиловании 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
Репутация 31-летнего Эда Вествика снова чиста.
В ноябре прошлого года звезду сериала «Сплетница» Эда Вествика сразу три девушки обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Тогда актер все отрицал и заявлял, что не знает этих девушек, а уж тем более никого не принуждал к интимной близости. Сейчас же в этом скандале наконец поставлена точка. Прокуратура Лос-Анджелеса не нашла достаточного количества доказательств, поэтому все обвинения с Эда сняты. Так что теперь репутация исполнителя роли Чака Басса официально чиста.
Напомним, сейчас уже больше года встречается с моделью Джессикой Серфати. До нее у актера были отношения с коллегой по «Сплетнице» Джессикой Зор.
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Фото:Global Look Press
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