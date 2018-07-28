Звезду сериала «Сплетница» Эда Вествика признали невиновным после обвинений в изнасиловании

Репутация 31-летнего Эда Вествика снова чиста.

В ноябре прошлого года звезду сериала «Сплетница» Эда Вествика сразу три девушки обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Тогда актер все отрицал и заявлял, что не знает этих девушек, а уж тем более никого не принуждал к интимной близости. Сейчас же в этом скандале наконец поставлена точка. Прокуратура Лос-Анджелеса не нашла достаточного количества доказательств, поэтому все обвинения с Эда сняты. Так что теперь репутация исполнителя роли Чака Басса официально чиста.

Напомним, сейчас уже больше года встречается с моделью Джессикой Серфати. До нее у актера были отношения с коллегой по «Сплетнице» Джессикой Зор

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Фото:Global Look Press