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Музыканты ВИА «Синяя птица» могут выступить на открытии нового арт-объекта в Самаре
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Музыканты ВИА «Синяя птица» могут выступить на открытии нового арт-объекта в Самаре 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
Речь идет о скульптурной композиции «Клен», которая появится на набережной Волги ко Дню города. Памятник посвящен одноименному хиту легендарной советской группы. Известная песня, начинающаяся со слов «Там, где клеш шумит над речной волной», была впервые исполнена в Куйбышеве. Спустя четыре десятилетия в честь этого события был спроектирован памятник. Скульпторы «вырастили» медное дерево, на ветвях которого устроилась синяя птица, а у ствола стоит гитара. Накануне власти Самары приняли решение о месте установки памятника. Листва зашумит над Волгой — на набережной. Советник директора Росгвардии Александр Хинштейн написал в своем Твиттере о том, что скульптура два года ждала своего часа в запасниках, а теперь, наконец, предстанет перед горожанами. Также политик добавил: «Откроем памятник ко Дню города вместе с музыкантами „Синей птицы“ — разумеется, под их хиты».
Фото: твиттер-аккаунт Александра Хинштейна
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