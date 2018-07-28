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Кети Топурия, Глюк’oZa и Юлия Ковальчук на ланче OK! на фестивале «Жара» в Баку
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Кети Топурия, Глюк’oZa и Юлия Ковальчук на ланче OK! на фестивале «Жара» в Баку 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Кто: Эмин Агаларов, Кети Топурия, Глюк’oZa, Ани Лорак, Елена Летучая, Юлия Барановская, Яна Чурикова, Жасмин, рэпер ST, Наталья Подольская, Белла Потемкина, Рита Дакота и Влад Соколовский, Юлия Ковальчук и многие другие.
Что: Ланч журнала OK! в рамках фестиваля «Жара».
Где: Ресторан Garden Cafe в отеле Bilgan Beach Hotel, Баку.
Когда: 28.07.2018.
Люди говорят: В ресторане Garden Cafe на берегу Каспийского моря в третий день фестиваля «Жара» прошёл традиционный ланч OK!. Гостей приветствовал главный редактор издания Вадим Верник. На ланче было несколько звездных пар: Рита Дакота и Влад Соколовский, Елена Летучая и Юрий Анашенков, рэпер Artik с супругой Раминой. А вот Юлия Ковальчук, рэпер ST и Наталья Подольская появились без своих супругов.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/keti-topuriya-glyuk-oza-i-yuliya-kovalchuk-na-lanche-ok-na-festivale-zhara-v-baku/
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