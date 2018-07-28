Придурки всякие: Бледанс врезала наставнику «Голоса» за нападки на особенных детей

Российские реперы представили в Сети свой новый клин с громкий названием «Быть дауном». Видео вызвало скандал.

Виновником переполоха стал артист лейбла Booking Machine, принадлежащего Oxxxymiron, репер Loqiemean. Видео «Быть дауном» исполнитель посвятил 20-летию культового фильма «Большой Лебовски».

Ролик оценили любители современной музыки — за сутки на YouTube клип собрал более 500 тысяч просмотров. Увидели стремительно набирающее популярность видео и в фонде «Синдроме любви», который открыла Эвелина Бледанс для помощи особенным детям.

В организации пришли в ужас от музыкального «шедевра». Представители фонда обратились к авторам клипа и наставнику шоу «Голос» Басте, который снялся в провокационном ролике.

"Выпустив новый клип «Быть Дауном» в эфир, вы осознанно и больно задели десятки тысяч семей, где растут дети с синдромом Дауна. Вы и завтра, и послезавтра продолжите это делать. Зачем?" — написали на официальной странице организации в соцсети (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим.ред.).

Фонд «Синдром любви» потребовал музыкантов оставить особенных людей в покое. «Не надо использовать их для придания своим продакшенам смысла, глубины или оригинальности. Не надо за их счет повышать собственную популярность. Не надо думать, что вы на самом-то деле люди добрые, просто ремесло у вас такое», — заявили в организации.