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Придурки всякие: Бледанс врезала наставнику «Голоса» за нападки на особенных детей
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Придурки всякие: Бледанс врезала наставнику «Голоса» за нападки на особенных детей 

Дни.ру 50 минут назад
Российские реперы представили в Сети свой новый клин с громкий названием «Быть дауном». Видео вызвало скандал.
Виновником переполоха стал артист лейбла Booking Machine, принадлежащего Oxxxymiron, репер Loqiemean. Видео «Быть дауном» исполнитель посвятил 20-летию культового фильма «Большой Лебовски».
Ролик оценили любители современной музыки — за сутки на YouTube клип собрал более 500 тысяч просмотров. Увидели стремительно набирающее популярность видео и в фонде «Синдроме любви», который открыла Эвелина Бледанс для помощи особенным детям.
В организации пришли в ужас от музыкального «шедевра». Представители фонда обратились к авторам клипа и наставнику шоу «Голос» Басте, который снялся в провокационном ролике.
"Выпустив новый клип «Быть Дауном» в эфир, вы осознанно и больно задели десятки тысяч семей, где растут дети с синдромом Дауна. Вы и завтра, и послезавтра продолжите это делать. Зачем?" — написали на официальной странице организации в соцсети (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим.ред.).
Фонд «Синдром любви» потребовал музыкантов оставить особенных людей в покое. «Не надо использовать их для придания своим продакшенам смысла, глубины или оригинальности. Не надо за их счет повышать собственную популярность. Не надо думать, что вы на самом-то деле люди добрые, просто ремесло у вас такое», — заявили в организации.
Отреагировала на скандал и сама Эвелина Бледанс. «Что на придурков всяких обращать внимание, если они не понимают…» — сказала актриса в беседе с Super.Ru.
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