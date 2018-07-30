Бери своё: в Москве прошёл Суперфинал KFC BATTLE

В минувшие выходные в Москве состоялся финальный этап KFC BATTLE FEST. Sobesednik.ru побывал на фестивале и выяснил, что там происходило и почему вам стоит обратить внимание на это мероприятие.

Если вы только мельком слышали о фестивале — краткая вводная: KFC BATTLE — это масштабный спортивный и культурно-образовательный проект бренда KFC для молодых и активных людей. Он включает в себя следующие спортивные и творческие направления: футбол, стритбол, киберспорт, рэп, вокал, блог, фото, и в этом году — волонтерство. По каждому из направлений проходят отборочные этапы, а потом финальный и награждение победителей в Москве.

В этом году батл проводился уже в седьмой раз. Хедлайнерами фестиваля KFC BATTLE FEST 2018 выступили рэпер L’One и певец Егор Крид . На Суперфинале в Сокольниках по официальным подсчетам за два дня (21 и 22 июля) собралось 66 000 гостей и участников.

Большие цифры всегда остаются просто статистическими данными, но это так ровно до того момента, пока вы не оказываетесь на мероприятии. После прохода через охрану и металлические рамки гости фестиваля попадают на огромную площадку, поделенную на секции, на каждой из которых что-то происходит: на одной — Чемпионат KFC по футболу, на другой — по стритболу, а на третьей — по киберспорту. Одновременно с этим на сцене выступают финалисты творческих направлений и приглашённые гости. Устраивают активности, что примечательно, не только непосредственно организаторы KFC BATTLE, но и их партнёры. Среди них, например, «Троекурово», который провёл для гостей фестиваля Чемпионат KFC по воркауту, а также организовал школу селфи, танцевальный батл и дизайн-студию персональных стикеров. Также на площадке «Троекурово» российский атлет Виктор Филиппов побил мировой рекорд по подтягиваниям на перекладине за три минуты. Во время первой попытки выполнения рекорда он превысил результат предыдущего рекордсмена на 17 повторений, подтянувшись 120 раз, а во время второй попытки превзошел сам себя, выполнив 124 подтягивания. После официального подтверждения достижение российского спортсмена может попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

Активностей действительно было очень много, даже кажется, что многие пришедшие не поучаствовали и в половине из них — просто потому, что большую часть времени они оставались на наиболее заинтересовавшей их локации. Но фестиваль явно показал огромную вовлечённость людей в происходящее.

Даже ливень, который чуть не сорвал открытие второго дня фестиваля, не распугал гостей. Они прятались под небольшие навесы, и сначала площадка, казалось, опустела. Журналисты и приглашенные гости также не могли выйти из пресс-зоны. Но ливень прошёл, засветило солнце, площадка ожила, и шоу продолжилось. Нельзя сказать, что погодные условия совсем не помешали проведению фестиваля. Особенно это касается футбольных матчей: трава мокрая, скользко, играть сложно. Но тем не менее на общем настроении это не сказалось. Потом, уже ближе к концу фестиваля, на концерте Егора Крида юные фанаты пели, танцевали и прыгали под песни прямо по лужам. Обувь промокла, брызги летели во все стороны, но никого это не останавливало. Такое количество счастливых молодых и детских лиц вообще не так часто можно увидеть.

Награждение победителей в разных номинациях проходило на протяжении двух дней. Завершающей церемонией награждения стало объявление победителя в направлении «вокал». Оно состоялось после выступления Наставника — Егора Крида. Финалистов было восемь, победителей в этом году было двое. Один определялся онлайн-голосованием, второго выбирал Наставник. Егор Крид, казалось, специально максимально оттягивал время объявления имён победителей, но, что действительно порадовало, дал обратную связь всем финалистам, подчеркнул, чем каждый из них был хорош.

Затянувшееся объявление имён счастливчиков дало возможность всем присутствующим в полной мере прочувствовать накал страстей. Когда стоишь рядом со сценой и видишь восемь лиц финалистов, испытываешь ощущение, не сравнимое ни с чем. Тут и волнение, и радость, и предвкушение. И видно, что ребята очень сблизились. Видно, что каждый из них волнуется друг за друга, и конечно — за себя. Потому что в этот момент в каком-то смысле действительно решается их судьба.

«Мне безумно тяжело, и мне не хочется выделять кого-то одного. Потому что все реально достойны победить. Мне кажется, они уже победители, потому что они здесь находятся. Потому что среди тысяч заявок они были лучшими. Больше оваций, друзья!» — призывал Егор Крид.

А после объявили победителя, который занял второе место — Роман Погорельцев. Он получает специальный приз от Masterсard — поездку на ежегодную музыкальную церемонию The Brit Awards 2019 в Лондоне.

Дело за первым местом. И волнение передаётся, кажется, всем. Егор Крид объявляет победительницу, почти до конца сохраняя тайну: «Прекрас… и замечательн… Алиса». Алиса Трифонова. Всплеск аплодисментов. Музыка. Радостные крики толпы.

Алиса говорит, что, когда она подавала заявку и отправляла видео, окружающие реагировали в духе: «Ну ты попробуй, верь в себя, но вероятность победы невелика», — и что она год назад и представить не могла, что сейчас будет стоять здесь. «Ребята, верьте в себя. Верьте в то, что ваши мечты могут случиться в вашей жизни. Это действительно так. Ставьте цели, работайте, и тогда всё получится» — улыбаясь, произносит победительница, кажется, едва сдерживая слёзы.

Во время награждения в какой-то момент в голову приходит мысль о том, что всё это похоже на голливудские киноистории про исполнение мечты. Самое невероятное, что тут мечты сбываются на твоих глазах. И это не фильм, это жизнь.

Такие проекты хороши тем, что показывают, как много в России (и в мире) талантливых молодых людей. И как важно им предоставлять возможность высказываться, творить, проявлять и показывать себя. Главное, что это история, которая имеет продолжение: о финалистах узнают, они раскручиваются, записывают песни, начинают сотрудничать с известными продюсерскими компаниями и получают возможность продвигаться в деле, которым они хотят заниматься. А между в тем в мире зажигаются новые звёздочки. Они больше не боятся себя проявлять, потому что видят: если много работать, всё может получится! Не пропустите батл-2019!