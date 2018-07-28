Егор Крид и L'One устроили грандиозное шоу на закрытии молодежного фестиваля в Сокольниках

21 и 22 июля в Сокольниках было ожидаемо многолюдно. На финишной прямой оказались участники проекта KFC Battle, которые на протяжении нескольких месяцев соревновались в девяти различных направлениях, среди которых футбол, стритбол, рэп, вокал, блог, киберспорт, волонтерство и другие.

Все они приехали в Москву для того, чтобы еще раз показать, на что способны, и услышать от звездных наставников заветное «поздравляю, вы победили!».

За направления в этом году отвечали уже не первый год поддерживающие проект резиденты Black Star Егор Крид и L'One, а также блогер Anny May, баскетболист Тимофей Мозгов и другие профессионалы в своем деле. Именно на их плечах лежала задача из огромного количества претендентов выбрать лучших и вручить им призы, которые, по сути, можно считать путевками в успешное профессиональное будущее.

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Так, например, победители музыкальных конкурсов в ближайшее время запишут свои треки вместе с L’One, NEL и Мишей Марвиным , лучший блогер получит контракт на годовое продюсирование, а победителю фото-баттла полагается профессиональная фотокамера и бессрочное сотрудничество с проектом Geometria. Помимо этого, все победители отправятся в незабываемое путешествие по Европе, а 80 из них уже получили предложения о сотрудничестве от скаутов профессиональных футбольных и баскетбольных клубов.

Кстати, о счастливчиках. В этом году зрители впервые имели возможность решать судьбу второго победителя в категории «Вокал». Большинство голосов было отдано Роману Погорельцеву, который благодаря поддержке болельщиков и партнеров проекта в следующем году сможет побывать на церемонии The Brit Awards 2019 в Лондоне (мы по-доброму завидуем).

Особое внимание публики и наставников заслужили победители в творческих направлениях. Anny May назвала лучшим блогером Рэйчел Хайдукову, Егор Крид посчитал, что среди вокалистов не было равных Алисе Трифоновой, а L'One признался, что ему тяжело было определить лидера среди рэперов, потому что все финалисты продемонстрировали высокое мастерство. Тем не менее, записать совместку Леван предложил Василию Демину.

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Завершался каждый из двух дней Суперфинала большим концертом с участием наставников. 21 июля гости площадки «покоряли Марс», «танцевали локтями» и врывались под «Все или ничего» с L'One, а 22 июля устраивали «самый грязный движ» с Егором Кридом.

В общей сложности за два дня фестиваль посетили более 66 тысяч человек, что является абсолютным рекордом и веским поводом назвать KFC Battle одним из лучших молодежных проектов России и наиболее ярким фестивалем этого лета.

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