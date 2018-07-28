Звезды окунулись в «Жару»

Ежегодно в самый разгар лета Баку превращается в главную площадку российского шоу-бизнеса. Звезды отечественной эстрады наводняют улочки тихого города, а музыка становится одной из горячих тем международного фестиваля под названием «Жара».

Три года назад его придумал и запустил известный исполнитель Эмин Агаларов , с тех пор каждый год десант из звезд слетается сюда для того, чтобы продемонстрировать всё самое лучшее — начиная от песенного творчества, и заканчивая изысканными нарядами на красной дорожке открытия.

News.ru оказался в самом центре происходящего и узнал, что именно прельщает российских звезд в этом музыкальном событии.

«Мы уже несколько раз были в Баку. Все очень понравилось, особенно кухня». Поделились своими впечатлениями участники популярной российской группы «Банд’Эрос». «Очень классный фестиваль, очень классная музыка, жизнерадостные люди, хорошо, что такой фестиваль есть, особенно в это время года, когда все здесь», — отметил участник группы Роман Панич.

News.ru Группа «Банд’Эрос»

Ребята также рассказали, что сейчас работают над новым синглом. «Но это пока секрет. Он готовится на нашей студии».

Известный российский модельер Белла Потёмкина отметила, что фестиваль объединяет огромное количество людей. «Это мой второй визит в Баку. Очень нравится город, еда, люди очень гостеприимные, яркие», — отметила модельер. — «Здесь замечательные фанаты, замечательные артисты, многогранная программа. Очень рада здесь находится. Я бы даже сказала, что „Жара“ круче „Евровидения“.

Белла Потёмкина с профессиональной точки зрения оценила стиль азербайджанских девушек. „Они очень яркие, стильные, роскошные. Все очень модные, ухоженные. Очень приятно на них смотреть. У них даже можно многому поучиться“.

Говоря о сотрудничестве с азербайджанскими знаменитостями, российский модельер сказала, что в прошлом году имела честь поработать с дочерью президента Азербайджана Лейлой Алиевой . „Это было очень хорошее сотрудничество, большая для меня честь. Для меня она большая звезда“.

О своей любви к фестивалю рассказала и популярная российская певица Анастасия Задорожная . „Баку меня прекрасно встретил, я всегда с удовольствием сюда приезжаю“.

News.ru Рссийская певица Анастасия Задорожная

Однако её приезд на фестиваль был омрачен происшествием — буквально накануне девушка получила небольшую травму. „У меня был спектакль. Когда собиралась в Баку, то очень торопилась и получила травму ноги. Придется обследоваться у врача. Но вчера у меня было выступление, и, несмотря на повреждение, это того стоило. Я приехала в Баку, вдохнула воздух этого города и сказала: „Боже, как же тут хорошо“. Обожаю Баку и именно такую погоду“.

Фестиваль „Жара“ объединил очень много сердец и многие едут сюда именно, чтобы встретить вторую половинку. Такое мнение в интервью порталу News.ru высказала известная певица из Белоруссии Анжелика Агурбаш . Она собирается выступить заключительном дне международного фестиваля.

News.ru Певица из Белоруссии Анжелика Агурбаш

»Здесь благоприятная атмосфера для встреч. Помимо основных мероприятий также проводятся афтерпати до утра. Тут замечательная романтика, замечательная энергетика города. Приезжайте на «Жару», влюбляйтесь, находите вторые половинки», — подчеркнула певица.

Она отметила, что город и фестиваль её очень тепло встретили. «Азербайджан — потрясающая страна, замечательные люди, вкусная кухня. А еще у них прекрасные азербайджанские помидоры, которые всегда имеются на моем столе».

По мнению молодой звезды российской эстрады Юлианны Карауловой, «Жара» это место, где выступают самые топовые артисты. Певица отметила, что ей всегда приятно наблюдать за артистами в новых амплуа, в новых интерпретациях. «Такие эксперименты всегда зрелищны», — сказал Юлианна

News.ru Певица Юлианна Караулова

Однако времени на отдых у российских звезд практически нет. Так, Юлианна посетовала на то, что так и не смогла увидеть весь Баку, хотя приезжает сюда в четвертый раз. «Я лишь раз была в Старом Городе. А так, первая мысль, которая приходит в голову, когда говорят про Баку, это знаменитая фраза из фильма „Бриллиантовая рука“ в исполнении Юрия Никулина : Упал, очнулся, гипс. Надеюсь, перед вылетом мне удастся увидеть столицу Азербайджана во всей красе. Очень душевный город, красивый, с замечательными людьми».

Фестиваль только начался и кто знает, исполнят ли свои мечты российские звезды, однако, известно одно — мечты своих поклонников они воплотят в реальность в самые ближайшие дни. Наслаждайся Баку, «Жара» в самом разгаре!