Песков показал Навке место «ай-лю-лю»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков с красавицей-супругой приехали в Баку, чтобы не только побывать на знаменитом музыкальном фестивале «Жара» в качестве почетных гостей, но и погулять по всемирно известному Ичери-шехер — старому городу. Корреспондент Dni.Ru cоставил им компанию.

Дмитрий Песков в столице гостеприимного Азербайджана оказался впервые. Поэтому воспользовался возможностью побывать в архитектурном заповеднике, где было снято столько культовых советских фильмов! Так в «Человеке-амфибии» старые кварталы Ичери Шехер превратились в далекий Буэнос-Айрес, а возле Девичьей башни вывесили логотип Philips. «Тегеран-43», «Айболит-66», ну и, разумеется, «Бриллиантовая рука» — все эти ленты запечатлели вид старого Баку.

К месту, где Семена Семеновича Горбункова, сыгранного Юрием Никулиным , пыталась искусить заграничная жрица любви и где прозвучала ставшая впоследствии крылатой фраза «цигель, цигель ай-лю-лю», и устремились Навка с Песковым. Эта дверь — одна из самых узнаваемых в старом Баку, к ней водят туристов, как и к аптеке, возле которой герой Андрея Миронова падал со словами «Черт побери!»

Дмитрий Сергеевич и его супруга на прогулке выглядели просто и стильно одновременно. Он — в льняных штанах и футболке. Она — в элегантной юбке и блузке. Песков, кстати, сбрил знаменитые усы — помолодел и посвежел. И многие его просто не узнавали! Да и при царящей сейчас в Баку жаре без них как-то легче.

А Татьяна Навка с удовольствием заходила в лавочки местных торговцев, где продают старинные ковры, лампы, чайники и восхищалась красотой вокруг, атмосферой. Они были тут просто счастливы!..

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