Ещё
Песков показал Навке место «ай-лю-лю»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Песков показал Навке место «ай-лю-лю» 

Дни.ру 7 часов назад
Фото: Дни.ру
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков с красавицей-супругой приехали в Баку, чтобы не только побывать на знаменитом музыкальном фестивале «Жара» в качестве почетных гостей, но и погулять по всемирно известному Ичери-шехер — старому городу. Корреспондент Dni.Ru cоставил им компанию.
Дмитрий Песков в столице гостеприимного Азербайджана оказался впервые. Поэтому воспользовался возможностью побывать в архитектурном заповеднике, где было снято столько культовых советских фильмов! Так в «Человеке-амфибии» старые кварталы Ичери Шехер превратились в далекий Буэнос-Айрес, а возле Девичьей башни вывесили логотип Philips. «Тегеран-43», «Айболит-66», ну и, разумеется, «Бриллиантовая рука» — все эти ленты запечатлели вид старого Баку.
К месту, где Семена Семеновича Горбункова, сыгранного Юрием Никулиным, пыталась искусить заграничная жрица любви и где прозвучала ставшая впоследствии крылатой фраза «цигель, цигель ай-лю-лю», и устремились Навка с Песковым. Эта дверь — одна из самых узнаваемых в старом Баку, к ней водят туристов, как и к аптеке, возле которой герой Андрея Миронова падал со словами «Черт побери!»
Дмитрий Сергеевич и его супруга на прогулке выглядели просто и стильно одновременно. Он — в льняных штанах и футболке. Она — в элегантной юбке и блузке. Песков, кстати, сбрил знаменитые усы — помолодел и посвежел. И многие его просто не узнавали! Да и при царящей сейчас в Баку жаре без них как-то легче.
А Татьяна Навка с удовольствием заходила в лавочки местных торговцев, где продают старинные ковры, лампы, чайники и восхищалась красотой вокруг, атмосферой. Они были тут просто счастливы!..
Подписывайтесь на наш канал в «Яндекс. Дзене!»
Дни.ру: последние новости
"Дождались светлого часа": "Дом-2" решили снести Зато с юморком: плоский зад голливудской звезды вызвал пересуды "В руках бикини": Юрмала стоит на ушах после выступления Киркорова
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зарубежные группы, которые обожали в СССР26
Тест: помните ли вы фильм «Максим Перепелица»
Нелепости в фильмах, которые все пропустили5
Самые сексапильные красотки Голливуда3
Прививка от гепатита В в роддоме: а может, отложить?
Видео
02:27
Американцы спасают президента России в новом фильме
Кино
04:27
Зарубежные группы, которые обожали в СССР
Концерты
00:30
В рекламе бритвы впервые показали реальное бритье
ТВ
01:59
Съемки приквела «Игры престолов» перенесли
ТВ
01:57
«Т-34» к бою готов! Премьера трейлера
Кино
02:12
10 фактов о второй части ленты «Белль и Себастьян»
Кино
09:01
Самые сексапильные красотки Голливуда
Кино
07:58
Нелепости в фильмах, которые все пропустили
Кино
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
10:04
Актеры, пришедшие в кино из тюрьмы
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение