Потомки смогут узнать о холокосте благодаря голограммам прошедших через лагеря смерти

Американские учёные завершили проект по созданию интерактивных голограмм людей, которым удалось пережить холокост. Специалисты взяли интервью у 15 человек, прошедших через лагеря смерти, а затем с помощью технологий дополненной и виртуальной реальностей создали их 3D-изображения. Голограммы героев проекта рассказывают истории жизни и даже отвечают на вопросы посетителей. По мнению российских экспертов, подобные выставки помогут сохранить для потомков историю Второй мировой войны.

Учёные из Университета Южной Калифорнии (США) завершили проект по созданию интерактивных голограмм жертв холокоста. Для этого специалисты взяли интервью у 15 людей, переживших геноцид, а затем с помощью технологий дополненной и виртуальной реальностей создали их 3D-изображения.

Из первых уст К реализации проекта исследователи приступили в 2015 году. Идейным вдохновителем выступила Ева Шлосс, жертва холокоста и сводная сестра Анны Франк. На протяжении трёх лет своими воспоминаниями о страшных днях в лагерях смерти поделились 15 человек.

Последним участником проекта стал 92-летний Стэнли Бернат. В ходе 13-часового интервью он ответил более чем на тысячу вопросов, касающихся лагеря смерти и его жизни в целом.

Для записи учёные использовали 116 3D-камер. После завершения интервью эксперты преобразовали ответы в отдельные видеофрагменты, каждый из которых интегрировали в систему программного обеспечения. Чтобы голограмма могла отвечать на вопросы, специалисты обучили компьютер по ключевым словам распознавать речь посетителя музея и подбирать корректный ответ.

«Мы не просим респондентов подумать над ответами заранее, а также не редактируем готовую запись и сохраняем ответы на каждый вопрос в первозданном виде. Нам важно передать чувства людей. Следующие поколения должны помнить о произошедшей трагедии и знать, как всё происходило на самом деле», — рассказала один из разработчиков голограмм Киа Хайс.

Сами участники эксперимента отметили, что их страшные свидетельства о холокосте помогут уберечь следующие поколения от совершения новых преступлений против человечества.

«Участвовать в долгом двухдневном интервью было непросто, особенно если на тебя светят 1,3 тыс. ламп. Но я рад, что решил поделиться своими воспоминаниями, которые, я надеюсь, окажутся полезными для потомков. Такие события должны навсегда оставаться в памяти, чтобы избежать повторения трагедии», — отмечает Бернат.

История в лицах

Учёные намерены представить свою работу в Центре еврейского наследия имени Мальца (США). В дальнейшем они планируют выставить проект в других музеях мира, чтобы каждый человек получил возможность услышать истории тех, кто перенёс все ужасы лагерей смерти.

По мнению российских экспертов, распространение подобных технологий, в том числе интерактивных карт и мультимедийных панорам, помогает сохранить историческую память.

«Любые современные технологии можно и нужно использовать для популяризации исторических событий. Учитывая, что переживших холокост людей осталось очень мало и все они находятся в преклонном возрасте, такие голограммы помогут сохранить свидетельства для потомков», — сообщил в интервью RT заведующий архивом и музеем научно-просветительного фонда «Холокост» Леонид Тёрушкин.

Эксперт отметил, что такое техническое решение можно повторить для сохранения свидетельств любых других исторических событий. Так, в Музее Великой Отечественной войны проводилась инсталляция, где в видеоформате были собраны воспоминания ветеранов.

«Сегодня важно в доступной форме изложить массовому зрителю и посетителю тот или иной материал. Книги сейчас читают не очень охотно, хороший фильм снять сложно, поэтому интерактивные инсталляции при грамотном исполнении могут быть лучшим способом популяризации истории», — подытожил Тёрушкин.