Биография Владимира Дудинцева

Русский советский писатель Владимир Дмитриевич Дудинцев родился 29 июля 1918 года в городе Купянске Харьковской области (ныне Украина).

Его родной отец — Семен Байков — дворянин, белый офицер, был расстрелян в годы Гражданской войны (1917-1922). Дудинцев — это фамилия отчима.

В 1940 году Владимир Дудинцев окончил Московский юридический институт.

В этом же году он был призван в армию. Участвовал в боях Великой Отечественной войны (1941-1945). После ранения при обороне Ленинграда (Санкт-Петербурга), в 1942-1945 годах работал в военной прокуратуре в Сибири.

Дудинцев начал печататься с 1933 года.

В 1952 году он выпустил сборник рассказов «У семи богатырей», через год вышла повесть «На своем месте».

Широкую известность принес писателю роман «Не хлебом единым», опубликованный в 1956 году в журнале «Новый мир». Многолюдные обсуждения произведения прошли в Ленинградском университете и в Москве. Однако вскоре роман был подвергнут резкой критике, автора обвиняли в искажении действительности.

После выхода аллегорической «Новогодней сказки» (1960) и сборников «Повести и рассказы» (1959) и «Рассказы» (1963) на публикации произведений Дудинцева был наложен фактический запрет.

В 1987 году в годы перестройки в журнале «Нева» был опубликован его роман «Белые одежды» о судьбе ученых-генетиков в сталинскую эпоху. В 1988 году роман был отмечен Государственной премией СССР. В 1992 году его экранизировал режиссер Леонид Белозорович

В конце 1980-х — начале 1990-х годов писатель работал над романом «Дитя», который не окончил.

22 июля 1998 года Владимир Дудинцев скончался в Москве.

Он был лауреатом Государственной премией СССР (1988), награжден орденом Трудового Красного Знамени (1988).

В 2005 году роман Дудинцева «Ни хлебом единым» экранизировал режиссер Станислав Говорухин

Владимир Дудинцев был женат на Наталье Дудинцевой, они стали родителями четверых детей.