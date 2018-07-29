Мистическая фигурка из музея Англии движется по ночам

Сотрудники музея считают, что статуэтка одержима дьяволом и в качестве доказательства приводят видеозапись. Верите ли вы в существование проклятых или одержимых вещей, которые могут нанести ощутимый вред для своего владельца или людей, которые находятся поблизости? Подобное в основном является сюжетом для фильмов ужасов, но и встречается в жизни. Пока не испытаешь на себе, в это поверить очень сложно, если вы не увлекаетесь мистикой. В Англии есть музей, который приобретает уникальные вещи доя своей коллекции и последней знаковой вещью стала статуэтка клона, о которой ранее ходило множество слухов. Так, согласно людской молве в ней заключена душа умершего мальчика. Если статуэтку сдвинуть с места или отвернуть в другую сторону, то через время она возвращается в прежнее положение. Сотрудники музея решили поставить эксперимент и снять результаты на видео. Кроме того, они установили в закрытой комнате различные датчики температуры, движения и другие и повернули клоуна на 90 градусов. Что же произошло утром? Фигурка вернулась в исходное положение. Считается, что одержимый клоун не любит когда его переставляют с места на место или поворачивают. Один из сотрудников не поверил в происходящее, решив попрыгать на полу в комнате, создав дополнительную вибрацию, но ничего не произошло. Как только он собирался выйти, фигурка сдвинулась с места. Мистика, да и только!