Самое продолжительное полное лунное затмение 21 века

Пекин, 28 июля / Синьхуа / — По всему миру вчера вечером можно было наблюдать самое продолжительное полное лунное затмение 21 века. Фотографии Синьхуа

Пекин, 28 июля /Синьхуа/ — По всему миру вчера вечером можно было наблюдать самое продолжительное полное лунное затмение 21 века. Фотографии Синьхуа

Пекин, 28 июля /Синьхуа/ — По всему миру вчера вечером можно было наблюдать самое продолжительное полное лунное затмение 21 века. Фотографии Синьхуа

Пекин, 28 июля /Синьхуа/ — По всему миру вчера вечером можно было наблюдать самое продолжительное полное лунное затмение 21 века. Фотографии Синьхуа

Пекин, 28 июля /Синьхуа/ — По всему миру вчера вечером можно было наблюдать самое продолжительное полное лунное затмение 21 века. Фотографии Синьхуа

Пекин, 28 июля /Синьхуа/ — По всему миру вчера вечером можно было наблюдать самое продолжительное полное лунное затмение 21 века. Фотографии Синьхуа

Пекин, 28 июля /Синьхуа/ — По всему миру вчера вечером можно было наблюдать самое продолжительное полное лунное затмение 21 века. Фотографии Синьхуа

Пекин, 28 июля /Синьхуа/ — По всему миру вчера вечером можно было наблюдать самое продолжительное полное лунное затмение 21 века. Фотографии Синьхуа

Пекин, 28 июля /Синьхуа/ — По всему миру вчера вечером можно было наблюдать самое продолжительное полное лунное затмение 21 века. Фотографии Синьхуа

Пекин, 28 июля /Синьхуа/ — По всему миру вчера вечером можно было наблюдать самое продолжительное полное лунное затмение 21 века. Фотографии Синьхуа

Пекин, 28 июля /Синьхуа/ — По всему миру вчера вечером можно было наблюдать самое продолжительное полное лунное затмение 21 века. Фотографии Синьхуа

Пекин, 28 июля /Синьхуа/ — По всему миру вчера вечером можно было наблюдать самое продолжительное полное лунное затмение 21 века. Фотографии Синьхуа

Пекин, 28 июля /Синьхуа/ — По всему миру вчера вечером можно было наблюдать самое продолжительное полное лунное затмение 21 века. Фотографии Синьхуа

Пекин, 28 июля /Синьхуа/ — По всему миру вчера вечером можно было наблюдать самое продолжительное полное лунное затмение 21 века. Фотографии Синьхуа

Пекин, 28 июля /Синьхуа/ — По всему миру вчера вечером можно было наблюдать самое продолжительное полное лунное затмение 21 века. Фотографии Синьхуа

Пекин, 28 июля /Синьхуа/ — По всему миру вчера вечером можно было наблюдать самое продолжительное полное лунное затмение 21 века. Фотографии Синьхуа