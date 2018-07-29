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Самое продолжительное полное лунное затмение 21 века
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Самое продолжительное полное лунное затмение 21 века 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Пекин, 28 июля /Синьхуа/ — По всему миру вчера вечером можно было наблюдать самое продолжительное полное лунное затмение 21 века. Фотографии Синьхуа
Пекин, 28 июля /Синьхуа/ — По всему миру вчера вечером можно было наблюдать самое продолжительное полное лунное затмение 21 века. Фотографии Синьхуа
Пекин, 28 июля /Синьхуа/ — По всему миру вчера вечером можно было наблюдать самое продолжительное полное лунное затмение 21 века. Фотографии Синьхуа
Пекин, 28 июля /Синьхуа/ — По всему миру вчера вечером можно было наблюдать самое продолжительное полное лунное затмение 21 века. Фотографии Синьхуа
Пекин, 28 июля /Синьхуа/ — По всему миру вчера вечером можно было наблюдать самое продолжительное полное лунное затмение 21 века. Фотографии Синьхуа
Пекин, 28 июля /Синьхуа/ — По всему миру вчера вечером можно было наблюдать самое продолжительное полное лунное затмение 21 века. Фотографии Синьхуа
Пекин, 28 июля /Синьхуа/ — По всему миру вчера вечером можно было наблюдать самое продолжительное полное лунное затмение 21 века. Фотографии Синьхуа
Пекин, 28 июля /Синьхуа/ — По всему миру вчера вечером можно было наблюдать самое продолжительное полное лунное затмение 21 века. Фотографии Синьхуа
Пекин, 28 июля /Синьхуа/ — По всему миру вчера вечером можно было наблюдать самое продолжительное полное лунное затмение 21 века. Фотографии Синьхуа
Пекин, 28 июля /Синьхуа/ — По всему миру вчера вечером можно было наблюдать самое продолжительное полное лунное затмение 21 века. Фотографии Синьхуа
Пекин, 28 июля /Синьхуа/ — По всему миру вчера вечером можно было наблюдать самое продолжительное полное лунное затмение 21 века. Фотографии Синьхуа
Пекин, 28 июля /Синьхуа/ — По всему миру вчера вечером можно было наблюдать самое продолжительное полное лунное затмение 21 века. Фотографии Синьхуа
Пекин, 28 июля /Синьхуа/ — По всему миру вчера вечером можно было наблюдать самое продолжительное полное лунное затмение 21 века. Фотографии Синьхуа
Пекин, 28 июля /Синьхуа/ — По всему миру вчера вечером можно было наблюдать самое продолжительное полное лунное затмение 21 века. Фотографии Синьхуа
Пекин, 28 июля /Синьхуа/ — По всему миру вчера вечером можно было наблюдать самое продолжительное полное лунное затмение 21 века. Фотографии Синьхуа
Пекин, 28 июля /Синьхуа/ — По всему миру вчера вечером можно было наблюдать самое продолжительное полное лунное затмение 21 века. Фотографии Синьхуа
ИА Синьхуа: последние новости
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