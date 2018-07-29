Пекин, 28 июля /Синьхуа/ — По всему миру вчера вечером можно было наблюдать самое продолжительное полное лунное затмение 21 века. Фотографии Синьхуа
Пекин, 28 июля /Синьхуа/ — По всему миру вчера вечером можно было наблюдать самое продолжительное полное лунное затмение 21 века. Фотографии Синьхуа
Пекин, 28 июля /Синьхуа/ — По всему миру вчера вечером можно было наблюдать самое продолжительное полное лунное затмение 21 века. Фотографии Синьхуа
Пекин, 28 июля /Синьхуа/ — По всему миру вчера вечером можно было наблюдать самое продолжительное полное лунное затмение 21 века. Фотографии Синьхуа
Пекин, 28 июля /Синьхуа/ — По всему миру вчера вечером можно было наблюдать самое продолжительное полное лунное затмение 21 века. Фотографии Синьхуа
Пекин, 28 июля /Синьхуа/ — По всему миру вчера вечером можно было наблюдать самое продолжительное полное лунное затмение 21 века. Фотографии Синьхуа
Пекин, 28 июля /Синьхуа/ — По всему миру вчера вечером можно было наблюдать самое продолжительное полное лунное затмение 21 века. Фотографии Синьхуа
Пекин, 28 июля /Синьхуа/ — По всему миру вчера вечером можно было наблюдать самое продолжительное полное лунное затмение 21 века. Фотографии Синьхуа
Пекин, 28 июля /Синьхуа/ — По всему миру вчера вечером можно было наблюдать самое продолжительное полное лунное затмение 21 века. Фотографии Синьхуа
Пекин, 28 июля /Синьхуа/ — По всему миру вчера вечером можно было наблюдать самое продолжительное полное лунное затмение 21 века. Фотографии Синьхуа
Пекин, 28 июля /Синьхуа/ — По всему миру вчера вечером можно было наблюдать самое продолжительное полное лунное затмение 21 века. Фотографии Синьхуа
Пекин, 28 июля /Синьхуа/ — По всему миру вчера вечером можно было наблюдать самое продолжительное полное лунное затмение 21 века. Фотографии Синьхуа
Пекин, 28 июля /Синьхуа/ — По всему миру вчера вечером можно было наблюдать самое продолжительное полное лунное затмение 21 века. Фотографии Синьхуа
Пекин, 28 июля /Синьхуа/ — По всему миру вчера вечером можно было наблюдать самое продолжительное полное лунное затмение 21 века. Фотографии Синьхуа
Пекин, 28 июля /Синьхуа/ — По всему миру вчера вечером можно было наблюдать самое продолжительное полное лунное затмение 21 века. Фотографии Синьхуа
Пекин, 28 июля /Синьхуа/ — По всему миру вчера вечером можно было наблюдать самое продолжительное полное лунное затмение 21 века. Фотографии Синьхуа