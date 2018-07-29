Согдиана: где находилась «страна садов»

В священной книге зороастрийцев «Авеста» об этой чудесной стране говорится так: «Я, Ахура Мазда, создал несравненную Согдиану, богатую садами», где «высокие горы изобилуют пастбищами и водой, дающими скоту обильный корм, где глубокие озера с обширной водной гладью и судоходные реки с широкими руслами». Согдиана — это древняя историческая область, располагавшаяся на территории современных Узбекистана и Таджикистана. Именно здесь в 742 году до н. э. был основан город Мараканда (Самарканд).

Свобода вероисповедания

Подавляющее большинство согдианцев исповедовали зороастризм. Об этом свидетельствуют найденные при раскопках статуи зороастрийской богини воды и плодородия Анахиты, многочисленные оссуарии — сосуды для хранения останков огнепоклонников, а также росписи на стенах с изображением колесниц — именно на колеснице ездил бог Солнца. В первых веках нашей эры в Согде появляются и другие учения — буддизм и христианство, которые мирно сосуществовали с зороастризмом. Но с пришествием арабом со свободой вероисповедания было покончено.

Искусные ремесленники

В Согдиане процветало земледелие, успешность которого была обусловлена искусственным орошением земли. Оросительные сооружения в этой стране не уступали римским акведукам. В городах были выстроены водопроводы, покрытые сверху свинцом. Круглые сутки водопроводы охраняли специальные надсмотрщики. Жители Согды преуспели и в животноводстве (особенно в коневодстве), изготавливали шерстяные, шелковые и хлопчатобумажные ткани, занимались гончарным делом, изготовлением изделий из цветного стекла и бумаги. Также Согдиана славилась своей письменностью, культурой, искусствами и литературой.

Звезда Шелкового пути

Через города Согдианы проходил знаменитый Шелковый путь, а потому не мудрено, что жители «страны садов» слыли знатными торговцами. Новорожденным мальчикам мазали язык каменным медом (его собирают дикие пчелы, откладывая в расселинах каменных утесов), а ладонь — клеем, чтобы речи были сладкими, а к рукам прилипали деньги. Сызмальства детей обучали различным наукам. Когда юноше исполнялось двадцать лет, он отправлялся торговать самостоятельно. В Согде были самые большие ярмарки. Каждый год туда приезжали купцы из разных стран.

Богатство

На картинах, написанных искусными согдианскими художниками в период расцвета страны, были изображены благородные особы в роскошных одеждах, увешанные золотом и драгоценностями. Арабы восхищались богатством Согдианы и намерились завладеть им. Один из участников похода — Кутейбы — так писал о Самарканде: «Он по зелени своей, словно небо, а дворцы его, словно звезды на небесах, а река его — зеркало для просторов, а стена его — солнце для горизонтов».

Согдианы больше нет Борьба оказалась долгой. В 612 году арабы добрались до Согдианы, но смогли взять ее только в 712-м. Согдийский царь Диваштич отказался подчиниться противнику и укрылся в замке на горе. А арабы тем временем разрушили согдианские дворцы и храмы, разбили статуи, уничтожили рукописи и картины. Диваштич был распят. Государственной религией Согдианы стал ислам, а согдианскую письменность сменила арабская графика.