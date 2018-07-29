Ещё
Согдиана: где находилась «страна садов»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Согдиана: где находилась «страна садов» 

Русская семерка 7 часов назад
Фото: Русская семерка
В священной книге зороастрийцев «Авеста» об этой чудесной стране говорится так: «Я, Ахура Мазда, создал несравненную Согдиану, богатую садами», где «высокие горы изобилуют пастбищами и водой, дающими скоту обильный корм, где глубокие озера с обширной водной гладью и судоходные реки с широкими руслами». Согдиана — это древняя историческая область, располагавшаяся на территории современных Узбекистана и Таджикистана. Именно здесь в 742 году до н. э. был основан город Мараканда (Самарканд).
Свобода вероисповедания
Подавляющее большинство согдианцев исповедовали зороастризм. Об этом свидетельствуют найденные при раскопках статуи зороастрийской богини воды и плодородия Анахиты, многочисленные оссуарии — сосуды для хранения останков огнепоклонников, а также росписи на стенах с изображением колесниц — именно на колеснице ездил бог Солнца. В первых веках нашей эры в Согде появляются и другие учения — буддизм и христианство, которые мирно сосуществовали с зороастризмом. Но с пришествием арабом со свободой вероисповедания было покончено.
Искусные ремесленники
В Согдиане процветало земледелие, успешность которого была обусловлена искусственным орошением земли. Оросительные сооружения в этой стране не уступали римским акведукам. В городах были выстроены водопроводы, покрытые сверху свинцом. Круглые сутки водопроводы охраняли специальные надсмотрщики. Жители Согды преуспели и в животноводстве (особенно в коневодстве), изготавливали шерстяные, шелковые и хлопчатобумажные ткани, занимались гончарным делом, изготовлением изделий из цветного стекла и бумаги. Также Согдиана славилась своей письменностью, культурой, искусствами и литературой.
Звезда Шелкового пути
Через города Согдианы проходил знаменитый Шелковый путь, а потому не мудрено, что жители «страны садов» слыли знатными торговцами. Новорожденным мальчикам мазали язык каменным медом (его собирают дикие пчелы, откладывая в расселинах каменных утесов), а ладонь — клеем, чтобы речи были сладкими, а к рукам прилипали деньги. Сызмальства детей обучали различным наукам. Когда юноше исполнялось двадцать лет, он отправлялся торговать самостоятельно. В Согде были самые большие ярмарки. Каждый год туда приезжали купцы из разных стран.
Богатство
На картинах, написанных искусными согдианскими художниками в период расцвета страны, были изображены благородные особы в роскошных одеждах, увешанные золотом и драгоценностями. Арабы восхищались богатством Согдианы и намерились завладеть им. Один из участников похода — Кутейбы — так писал о Самарканде: «Он по зелени своей, словно небо, а дворцы его, словно звезды на небесах, а река его — зеркало для просторов, а стена его — солнце для горизонтов».
Согдианы больше нет  Борьба оказалась долгой. В 612 году арабы добрались до Согдианы, но смогли взять ее только в 712-м. Согдийский царь Диваштич отказался подчиниться противнику и укрылся в замке на горе. А арабы тем временем разрушили согдианские дворцы и храмы, разбили статуи, уничтожили рукописи и картины. Диваштич был распят. Государственной религией Согдианы стал ислам, а согдианскую письменность сменила арабская графика.
Русская семерка: последние новости
«Страдивари? Не слышали!»: как воры ограбили квартиру знаменитого советского скрипача Главные тайны встречи Молотова с Гитлером в 1940 году Звуки, которые не слышат русские в других языках
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зарубежные группы, которые обожали в СССР41
Тест: помните ли вы фильм «Максим Перепелица»
Нелепости в фильмах, которые все пропустили5
Самые сексапильные красотки Голливуда4
Продолжения фильмов, которые превзошли оригиналы10
Видео
02:27
Американцы спасают президента России в новом фильме
Кино
04:27
Зарубежные группы, которые обожали в СССР
Концерты
00:30
В рекламе бритвы впервые показали реальное бритье
ТВ
01:59
Съемки приквела «Игры престолов» перенесли
ТВ
01:57
«Т-34» к бою готов! Премьера трейлера
Кино
02:12
10 фактов о второй части ленты «Белль и Себастьян»
Кино
09:01
Самые сексапильные красотки Голливуда
Кино
07:58
Нелепости в фильмах, которые все пропустили
Кино
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
10:04
Актеры, пришедшие в кино из тюрьмы
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение