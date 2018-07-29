Сатирические рассказы в России переживают расцвет после распада Советского Союза

Сатира — самый сложный литературный жанр, который нуждается в специальных навыках, недоступных многим авторам. Сирийский переводчик Низар Уюн Ас-Сауд считает, что сатира — это личное оружие, используемое человеком для защиты своего внутреннего фронта от пустоты и безумия. Несмотря на очевидное прямое отношение к смеху, за сатирой скрываются реки слез.

Во введении к своей книге «Русские сатирические рассказы» (недавно выпущенной иракским издательством «Дар Аль-Мада») он пишет: «Когда вы касаетесь ран и показываете недостатки, то рисуете улыбку на лице читателя, используя слова, которые заставляют его смеяться, и когда он смеется над своей болью и относится к своей жизни с улыбкой, то его боль уменьшается и он находит решение, даже если мечтает о том, что высмеивает. Когда мы выражаем своё несогласие с действительностью или же идём на прямую конфронтацию с властью, то мы насмехаемся над ней».

С точки зрения содержания сатира может быть использована для критики любой темы из общественной и частной жизни, будь то политические, экономические, социальные или другие вопросы. Сфера ее использования обширна и не имеет ограничений. Сатира — это народное искусство, близкое к массам, их положению, жизни и заботам. Это оружие слабых перед лицом тирании, лицемерия и коррупции.

С точки зрения художественных элементов и форм сатирическая литература имеет ряд характеристик: она наносит удар по смыслу слова, наделяет его силой, используя нетрадиционный язык, метафоры, двусмысленность, порождающую оригинальность, так что слово приходит в движение, побуждая читателя использовать воображение, интуицию и находить скрытый смысл. Преувеличение пороков и слабостей, которые высмеивает писатель, позволяет избежать оскорблений или клеветы, которые ближе к издевательству, а не сатире. Используя противоречия и парадоксы, мы можем смеяться над болью, когда она достигает максимальной степени, и, наконец, возбудить интерес посредством лёгких историй, народных поговорок или стихов.

Литература увеличительного стекла

Переводчик также считает, что русская литература отличается богатством сатирического жанра. Он называет его литературой увеличительного стекла. Можно заметить, что обычно в литературе расцвет сатиры, юмора, намёков и преувеличений чаще всего совпадает со стадиями революционных преобразований, крупными социальными изменениями и переходом от одной социально-политической системы к другой, и русская литература не является исключением из правила. Сатирический жанр в русской литературе, в частности, сатирические рассказы переживали расцвет и были широко распространены в первые десять лет после Октябрьской революции 1917 года, а также после «перестройки» и развала Советского Союза в 1980-х и 1990-х годах соответственно.

Исходя из этого сирийский переводчик отобрал для своей книги образцы таких произведений, написанных в два временных периода. Так, из девяти книг, опубликованных в 1920-е и 1930-е годы, он выбрал 25 рассказов, объяснив это тем, что в 1920-х годах писатели вдохновлялись русским фольклором и устным народным творчеством, а также сатирой в рамках имеющей глубокие корни классической литературной традиции, то есть произведениями Гоголя, Салтыкова-Щедрина и Чехова. В то время как 1930-е годы отмечались усилением сталинской диктатуры, которая распространилась на творчество в целом и сатирическую литературу, в частности. В 1931 году было закрыто много сатирических литературных журналов, власти запустили кампанию против многих писателей, в том числе Зощенко , который окончательно прекратил писать, после того, как был исключен из Союза писателей СССР. Вновь стать членом Союза он смог только после смерти Сталина.

Без прикрас

Десять рассказов Михаила Зощенко (1894-1958), первый сборник которых был опубликован в 1921 году, включали «Рассказы Назара Ильича» и принесли писателю большую известность, подтвердив исключительность его таланта в жанре сатиры. Сборник был переиздан в следующем году. Менее чем за 10 лет он был переиздан 25 раз, прежде чем над ним нависла сталинская удушающая рука. Герои его рассказов не были лидерами партии или социалистами — это были простые граждане страны после революции 1917 года. Они использовал язык, который сильно отличался от языка царской эпохи. Все герои произведений Зощенко говорили на одном языке, который отличается от традиционного, на котором говорили в дореволюционный период.

Михаил Калинин вручает Михаилу Зощенко орден Трудового Красного знамени

Эти герои говорят на языке полном просторечий, на нем также говорит рассказчик или главный герой в большинстве работ писателя, который говорил о себе: «Я не коммунист и не отношусь ни к одной партии, и у меня нет идеологии». Это облегчило задачу официальных критиков, которые обвинили его в искажении действительности и использовании языка, на котором не говорят в советском обществе. В то время как его защита утверждала, что его рассказы не враждебны по отношению к обществу, а изображают его таким, какое оно есть при всем своём уродстве, не пытаясь приукрасить его.

Новая сатира

Вторая часть книги включает восемнадцать коротких рассказов шести авторов, произведения которых были опубликованы в 1980-х и 1990-х годах. Сирийский переводчик считает, что на российскую литературу 1980-х годов оказали влияние идеологические изменения, проистекавшие из идеи политических и социальных преобразований, которые Горбачев назвал «перестройкой» и за которыми последовали распад Советского Союза в 1990-х годах и появление нового российского общества, капиталистического, олигархического и даже в некоторой степени разложившегося.

Скульптура «Кот и портфель Жванецкого» в Одессе, Украина

Как видно на примере избранных произведений, особенно рассказов Михаила Михайловича Жванецкого , которые сирийский переводчик считает примером новой сатирической литературы, появившейся в уникальный период, после «перестройки» юмористические рассказы переживают подъем.

Михаил Жванецкий родился в прибрежном городе Одесса в 1934 году. В течение семи лет он работал морским инженером в порту, прежде чем уйти в отставку в 1964 году, чтобы посвятить себя писательскому творчеству. Он работал актёром и писал пьесы. В 1988 году он основал театр миниатюр в Москве. Кроме того, он известен своими сатирическими рассказами и опубликовал 12 сборников рассказов. Все они появились после «перестройки», как например, «Сексуальная революция», «Семейная жизнь» и «Как улитка». Чтобы жанр сатиры процветал, необходима революция. Так, после революции 1917 года основой для подъёма такой литературы стали противоречия в новом социалистическом обществе. Этот подъем прекратился во времена сталинских репрессий и ситуация не менялась до тех пор, пока не распался Советский Союз и не исчезли все существовавшие ограничения.