Ещё
Охрана просто наблюдала: в центре Екатеринбурга несколько парней избили мужчину на выходе из бара
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Охрана просто наблюдала: в центре Екатеринбурга несколько парней избили мужчину на выходе из бара 

e1.ru 4 часа назад
Фото: e1.ru
Драка случилась ранним утром в воскресенье в самом центре Екатеринбурга. Как рассказала читательница E1.RU, она стала свидетелем, как два мужчины повалили на дорогу третьего и стали запинывать его.
— Тот, которого били, вышел из бара. Не знаю, что стало причиной драки. Я пыталась привлечь внимание охранников заведения, но они просто стояли и смотрели, — описала обстоятельства читательница.
На записи видно, что мужчины беседуют на повышенных тонах. В какой-то момент тот, которого били, что-то говорит, после чего вновь оказывается на асфальте. Читательница предлагала вызвать ему скорую, но от помощи медиков он отказался.
В баре, рядом с которым произошла драка, утром трубку пока не берут.
Драки у ночных заведений не редкость. Одна из самых громких историй произошла у «Антея» — несколько отморозков избили парней на выходе из клуба.
Если вы что-то знаете о причинах этой драки, один из её участников, пишите нам на электронную почту news@corp. e1.ru. Также можно воспользоваться WhatsApp и Viber — их номер +7 909 704 57 70.
e1.ru: последние новости
«Молва разошлась по району»: на концерт «Чайфа» в глухой свердловской деревне ждут 5 тысяч человек Свердловские врачи стали лучшими в России: один из них делает редкие операции детям Танцуем под луной, отрываемся под «Пошлую Молли», едем «Веломагистраль» и ещё 16 идей для выходных
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зарубежные группы, которые обожали в СССР41
Тест: помните ли вы фильм «Максим Перепелица»
Нелепости в фильмах, которые все пропустили5
Самые сексапильные красотки Голливуда4
Продолжения фильмов, которые превзошли оригиналы10
Видео
02:27
Американцы спасают президента России в новом фильме
Кино
04:27
Зарубежные группы, которые обожали в СССР
Концерты
00:30
В рекламе бритвы впервые показали реальное бритье
ТВ
01:59
Съемки приквела «Игры престолов» перенесли
ТВ
01:57
«Т-34» к бою готов! Премьера трейлера
Кино
02:12
10 фактов о второй части ленты «Белль и Себастьян»
Кино
09:01
Самые сексапильные красотки Голливуда
Кино
07:58
Нелепости в фильмах, которые все пропустили
Кино
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
10:04
Актеры, пришедшие в кино из тюрьмы
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение