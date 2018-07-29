Охрана просто наблюдала: в центре Екатеринбурга несколько парней избили мужчину на выходе из бара

Драка случилась ранним утром в воскресенье в самом центре Екатеринбурга. Как рассказала читательница E1.RU, она стала свидетелем, как два мужчины повалили на дорогу третьего и стали запинывать его.

— Тот, которого били, вышел из бара. Не знаю, что стало причиной драки. Я пыталась привлечь внимание охранников заведения, но они просто стояли и смотрели, — описала обстоятельства читательница.

На записи видно, что мужчины беседуют на повышенных тонах. В какой-то момент тот, которого били, что-то говорит, после чего вновь оказывается на асфальте. Читательница предлагала вызвать ему скорую, но от помощи медиков он отказался.

В баре, рядом с которым произошла драка, утром трубку пока не берут.

Драки у ночных заведений не редкость. Одна из самых громких историй произошла у «Антея» — несколько отморозков избили парней на выходе из клуба.

Если вы что-то знаете о причинах этой драки, один из её участников, пишите нам на электронную почту news@corp. e1.ru. Также можно воспользоваться WhatsApp и Viber — их номер +7 909 704 57 70.