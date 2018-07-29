«Безнравственный» узбекский телеканал приостановил работу по требованию властей

Работа частного телевизионного телеканала STV в Самарканде была остановлена после показа триллера «Я — легенда» и мультфильма «Полный расколбас». Об этом сообщает пресс-служба Узбекского агентства по печати и информации.

Вышеупомянутые киноленты не рекомендуются к просмотру в Узбекистане. Кроме того, телеканалу Sevimli было вынесено строгое предупреждение за показ фильма «Красотка на всю голову», в котором содержатся эротические сцены.

Всего на территории Узбекистана работает 40 телеканалов при населении в 32 миллиона человек. Когда именно телеканал STV вновь продолжит вещание, неизвестно.

Ранее Пятый канал сообщал, что украинский телеканал «Интер» «заминировали» при подготовке к празднованию 1030-летия Крещения Руси.