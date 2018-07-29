Парень влюбился в девушку с обложки и женился на ней через 12

История невероятного знакомства покорила интернет.

Она украшала музыкальный альбом его любимой немецкой группы, а теперь украшает его жизнь. Молодой человек из Мурманска под ником Sochtscho рассказал в паблике Pikabu невероятную историю знакомства со своей будущей женой и за день собрал сотни восторженных комментариев.

«Когда мне было 14 лет, я увлекался готической музыкой. Однажды мне захотелось открыть новые имена, и я пошел в магазин, чтобы купить какой-нибудь диск. Продавщица Оксана (сейчас она мне как сестра) посоветовала купить альбом немецкой группы Silke Bischoff.

Мне очень понравилась обложка с фотографией девушки, конечно, музыка. Для меня эта группа была загадочной, она завораживали своей странной музыкой и артом. К тому же ее релизы было не так просто найти».

Спустя три года парень создал свой музыкальный проект, благодаря которому переехал из Мурманска в Петербург. Объездил с концертами всю Россию, Украину и Белоруссию. В одном из городов познакомился с девушкой. Они встречались два с половиной года, но охладели друг к другу.

«Однажды мне захотелось побыть одному. Решил узнать, что нового сейчас у Silke Bischoff (кстати, потом они переименовались в 18 Summers). Когда я искал новости по официальным страницам группы, постоянно видел одну и ту же девушку, которую они использовали в качестве модели. В тот момент я, мечтая, подумал про себя: «Эх, вот бы на ней жениться…»

Но, отогнав от себя эти наивные мысли, молодой человек вскоре вновь забыл про любимую группу. Да и музыкальные вкусы поменялись, к тому моменту он уже был большим поклонником джаза.

«Прошло несколько лет. Мне 26, я лежу на диване и вспоминаю свои прошлые года. Вспомнились и Silke Bischoff. Решил поискать новости о них в Instagram. Ввел нужный хэштег и вновь увидел фото той самой девушки с обложки. Я поставил ей лайк, она поставила мне. Я написал ей: «Hello», и все началось».

Каждый день они обменивались сообщениями в Facebook.

«Помню наш первый звонок по What’s App. Я знаю английский язык достаточно хорошо, поэтому языкового барьера не было, но родной язык Юлии — так ее зовут — немецкий. Я начал изучать этот язык, спасибо передаче «Полиглот».

Первое свидание проходило в Skype. Он купил розы и вино. Она надела красивое платье. Молодые люди начали общаться летом, а осенью девушка прилетела к любимому в Петербург.

«Когда я встретил ее в аэропорту, и мне сразу стало ясно: хочу быть с ней. На четвертый день я сделал ей предложение. Она сказала: «Да».

Через 10 дней она улетела обратно, и пара три месяца общалась на расстоянии, попутно решая сложные бюрократические вопросы для регистрации брака.

«В январе я приехал к ней в Германию, познакомился с ее семьей. Чувствовал себя не очень комфортно в общении — немецкий у меня все еще был плох, а английским ее семья не особо владела. В следующий месяц мы полетели в Питер и поженились в День святого Валентина.

У нас не было торжества с гостями, не было свадебных нарядов. Все из-за немецкой бюрократии — только лишь на документы и переводы мы потратили около 1000 евро».

Жить решили в Германии.

«Русский язык для Юлии — как для меня китайские иероглифы. К тому же у нее есть работа в Германии и сын, сейчас ему 12».

Вот уже больше года прошло, как молодой человек окончательно переехал к любимой. Он уже свободно общается с ней на немецком, хотя и признает, что до совершенного знания языка еще далеко.

А в конце июля пара летит в Петербург.

«Спустя полтора года после регистрации брака решили отпраздновать свадьбу. Все уже готово для церемонии нашего свадебного торжества».

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