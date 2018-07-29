Истории вещей: о чем расскажут сувениры Всемирного фестиваля молодежи и студентов 1957 года

28 июля 1957 года в Москве открылся VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Это было удивительное по размаху событие. Специально к началу фестиваля были построены спорткомплекс «Лужники», парк «Дружба», гостиничный комплекс «Турист», гостиница «Украина», а также станция метро «Ленинские горы» (ныне — «Воробьевы горы»).

Весь город украсили тематические флаги и плакаты: главным символом фестиваля был знаменитый рисунок Пабло Пикассо «Голубь мира», а эмблемой — цветок с пятью лепестками, символизирующими континенты.

Во внешней политике СССР все было довольно напряженно — шел десятый год холодной войны. Принимая гостей из разных стран мира, Советский Союз должен был показать свою открытость, дружелюбие и современность. Сделать это было несложно, поскольку фестиваль пришелся на разгар короткого и яркого периода хрущевской оттепели — времени свободы творчества и великих научных открытий, новой музыки, нового кино, а также новых быта, дизайна, стиля и моды.

В Москву съехались 34 тысячи человек из 131 страны мира. Для свободного посещения были открыты не только Парк Горького, но и Московский Кремль. Зарубежные гости в диковинных джинсах и московские комсомольцы много общались, делились впечатлениями о мероприятиях фестиваля и обменивались значками. Кстати, мода на значки зародилась именно тогда. Поддерживать беседу с иностранными гостями москвичам помогали специально выпущенные словари и разговорники.

30 июля в кинотеатре «Ударник» открылся международный кинофестиваль, в программу которого вошли фильмы таких молодых режиссеров, как Витторио де Сика, Анджей Вайда, Жак-Ив Кусто Луи Маль . Одну из пяти золотых медалей фестиваля получил фильм «Высота» Александра Зархи. В тот же день молодежь Великобритании дала концерт в клубе «Луч», а в Театре сатиры выступили молодые финские артисты.

Программа фестиваля была крайне насыщенной и разнообразной — от семинаров студентов архитектурных вузов до встречи молодых христиан в Троице-Сергиевой лавре. Концерты сменялись диспутами, семинарами, совместными экскурсиями. Участники фестиваля спорили, делились опытом и вместе решали, каким будет мир завтрашнего дня. Фестиваль пробил первую брешь в железном занавесе.

Многие сделанные тогда фотографии сегодня входят в коллекцию Музея Москвы, как и сувениры — и созданные специально к фестивалю платки или значки, и сохраненные на память билетики на мероприятия и программки.