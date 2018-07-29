Знаменитые артисты, фермерские продукты и «Укрощение строптивого»: в Москве проходит настоящий Итальянский фестиваль

Мероприятие продлится два дня.

28 июля в Саду «Эрмитаж» начался Большой фестиваль Италии. В Москве он проходит уже второй раз. Организаторами выступили Национальное агентство Италии по туризму (ENIT) и посольство Италии.

Фестиваль продлится два дня. За это время на главной сцене в парке выступят российские и итальянские исполнители.

Например, здесь можно будет услышать меццо-сопрано итальянского органного фестиваля Assoziazione Organistica Picena Диляру Муравицкую и баритон Александра Полковникова , которые исполнят известные арии итальянской оперы. С сольными концертами на сцену выйдут певец и музыкант-виртуоз Альберто Чикарелли и известный итальянский певец Сон Паскаль. Несколько сетов сыграют российские группы Fortuna Brass band и кавер-группа Mikki Lаngelo.

На фестивале можно примерить на себя роль Адриано Челентано из фильма «Укрощение строптивого». Так, в парке каждому желающему предлагали давить виноград, как это делал актер во время танца. Научиться готовить блюда итальянской кухни можно было в рамках кулинарных мастер-классов, где своими секретами делились шеф-повара из Италии и столичных ресторанов.

В парке была организована Морская зона, где установили настоящую яхту. Рядом каждый желающий мог научиться вязать различные узлы.

— Например, этот называется «обезьяний кулак». На конце веревки специально вязался такой узел в виде шара, внутрь для утяжеления иногда клали какой-нибудь груз. Его кидали на берег и таким образом швартовались, — говорит инструктор Виктор Воронкин.

Какие еще фестивали иностранной культуры проходят в столице можно прочитать здесь.