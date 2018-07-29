Ямальским школьникам устроили профпробы на свежем воздухе

Многие родители считают, что северных ребятишек летом нужно обязательно увозить на юг: там теплее, воздух лучше, фруктов и овощей больше. Однако из года в год находятся те, кто либо сам, либо после настойчивых уговоров самого чада решается, казалось бы, на немыслимое — палаточный лагерь на Крайнем Севере.

Чем влечет спартанская жизнь юное поколение, что происходит во время смены и стоит ли родителям бросаться на выручку, «Красный Север» узнал, побывав в окружном молодежном лагере «Северные просторы» вблизи Харпа, который организовывают в 18-й раз.

Бой с собой и с «прилипалами»

— Антикомаринка расходится со скоростью света, — констатирует одна из вожатых, заходя в палаточный «штаб».

Мы, однако, не увидели измученных гнусом обитателей, да и в общении никто на кровососущих не жаловался. К тому же здесь используют электрическую систему уничтожения надоедливых прилипал. Не полностью, но помогает.

— Комары и дети привыкли друг к другу, — шутит «Ветер», он же руководитель смены «Мир» Иван Литвинов . Тут у всех вожатых «лесные имена».

На двухнедельную смену приехали сто ребятишек 10–17 лет из восьми муниципалитетов. Питание пятиразовое, еду привозят из Харпа. Баня — раз в неделю — в Лабытнанги, в лагере — умывальники и биотуалеты.

Поначалу, рассказывает собеседник, некоторые просились домой, не ожидали, что условия будут спартанскими. Но через несколько дней втянулись, о возвращении перестали даже заикаться.

Телефон только для звонков

Сам «Ветер» впервые в «Северных просторах», до этого работал в лагерях Болгарии, Краснодарского края, Тюменской области. Интересуюсь его мнением о том, какой отдых детям больше запомнится. Считает, что главное не «география», а обстановка.

— Человек запоминает не место, а события и эмоции! Здесь дети поначалу испытывают шок, а затем понимают, что это очень необычно и интересно. К тому же общение плотнее, а значит, больше шансов найти друзей, — считает собеседник.

Команда воспитанников подобралась трудолюбивая, ребят не надо два раза просить или разъяснять обязанности. Проблем с дежурствами нет. Отвыкли и от сотовых телефонов, с которыми многие в обычной жизни почти не расстаются. В лагере электричество автономное, поэтому мобильники заряжают лишь для того, чтобы дети могли поговорить с родителями.

Распорядок соблюдают все, после массы мероприятий спят без задних ног даже днем — в тихий час. Сил на то, чтобы после отбоя намазать зубной пастой соседний отряд или забаррикадировать вход в палатку девчонок, вожатые никому не оставляют.

Кто придет по свистку?

Смена «Мир» — это не только погружение в спартанскую жизнь, это стратегическая игра и возможность «примерить» одну из десяти профессий. Ребятам дали время выбрать специальность на свой вкус. Большинство решили стать военными и учителями, а вот на журналистский профиль спрос оказался невелик.

— Каждый день мы проводим два мастер-класса по каждой профессии. Во время занятий ребята «растут» по карьерной лестнице: смену начали учениками, а закончат — профессионалами, — рассказал «Ветер».

На каждом занятии ребятам приходилось не только, к примеру, разбирать автомат, ставить научные опыты, декорировать шишки, но и искать нетривиальные решения.

К примеру, будущим топ-менеджерам выдали консервную банку, пластиковую вилку и свисток. Задача — открыть упаковку. Думаете, не справились? Отнюдь. Додумались, что нужно подуть в свисток, и придет тот, у кого есть консервный нож.

И пусть вуз подождёт!..

Большинство из тех, с кем мы пообщались в лагере, впервые в таких условиях. Утверждают, что это «круто и весело». Собираются приехать и на следующий год.

А вот среди вожатых нашелся долгожитель «Северных просторов». У Николая Харламова , он же «Воробей», за плечами 30 смен в различных детских лагерях, из которых пять — в качестве вожатого:

— Здесь обстановка, которую не найдешь в городе. Не каждому понравится: походные условия, мошкара… Зато природа какая! Побывав в «Северных просторах» первый раз, я каждый год стремился попасть сюда на обе смены. Когда в одиннадцатом классе оказалось, что одну придется пропустить, я уговорил маму отложить поступление в вуз.

Добавим, что организовывали лагерь департамент молодежной политики и туризма ЯНАО и Окружной молодежный центр. За происходящим в лагере легко следить в соцсетях, где оперативно появляются фотоотчеты.

«Робинзонов» собирают только при теплой погоде

Пять палаточных лагерей организованы в этом году в Арктическом регионе.

— полевой профильный палаточный лагерь «Олимп», Пуровский район (смена: с 14 по 20 июня);

— районный палаточный лагерь «Приуральские просторы», Приуральский район (смена: с 9 по 20 июля);

— окружной молодежный лагерь «Северные просторы», Приуральский район (смена: с 16 по 29 июля);

— районный палаточный лагерь эколого-этнографический лагерь «Ясавэй», Тазовский район (две смены: с 16 июля по 18 августа);

— передвижной эколого-краеведческий палаточный лагерь «Мангазея» Красноселькупский район (три смены с 2 по 20 августа).