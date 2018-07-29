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В музее-заповеднике имени Есенина построят ландшафтные домики
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В музее-заповеднике имени Есенина построят ландшафтные домики 

АиФ Рязань 3 часа назад
На территории музея-заповедника имени Есенина построят одноэтажные гостиничные домик. Об этом 28 июля сообщил губернатор Николай Любимов на праздничном мероприятии, посвященном 53-й годовщине создания музея.
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