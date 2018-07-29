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«Самый романтичный вечер»: в парке Гагарина прошёл фестиваль водяных фонариков
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«Самый романтичный вечер»: в парке Гагарина прошёл фестиваль водяных фонариков 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
В Самаре состоялся массовый запуск водных фонариков. Мероприятие прошло в парке Гагарина около сцены «ракушка». Вечером в субботу, 28 июля, там выступили самарские артисты, ведущие и музыканты. Когда стемнело, участники флэшмоба спустили на воду десятки светящихся цветов.
Фестиваль водных фонариков в #паркгагарина #nrsummervacation2018 Публикация от Никита Рублёв (@nikitarublev) 28 Июл 2018 в 1:22 PDT  Запуск фонариков многим самарцам показался очень романтичным мероприятием.
— Это выглядело просто волшебно! Спасибо организаторам акции за праздник в нашем городе, — поделилась одна из участниц события.
Чудесный вечер😍в #паркгагарина сегодня был запуск водных фонариков. #волшебно Публикация от @ _kam_ash_ 28 Июл 2018 в 1:05 PDT
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