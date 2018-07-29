Москвичи с восторгом встретили футболистов-победителей

Манежная площадь заполнена до отказа. Кто-то под зонтами, кто-то предпочёл дождевик. Ливень, обрушившийся на столицу вечером 28 июля, не помешал праздничному настроению москвичей. Люди подпевали любимым исполнителям, танцевали и ждали появления на сцене виновников торжества под открытым небом — футболистов нашей сборной.