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Москвичи с восторгом встретили футболистов-победителей
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Москвичи с восторгом встретили футболистов-победителей 

News.ru 2 часа назад
Фото: News.ru
Манежная площадь заполнена до отказа. Кто-то под зонтами, кто-то предпочёл дождевик. Ливень, обрушившийся на столицу вечером 28 июля, не помешал праздничному настроению москвичей. Люди подпевали любимым исполнителям, танцевали и ждали появления на сцене виновников торжества под открытым небом — футболистов нашей сборной.
И вот на сцене появились они — победители. В строгих костюмах Игорь Акинфеев и Артём Дзюба тепло поприветствовали зрителей. Наш голкипер назвал российских болельщиков лучшими в мире, а Дзюба, не сдерживая эмоций, откровенно заявил, что играли они только для своих фанатов.
Дима Билан, Николай Басков, Полина Гагарина, Кристина Орбакайте и другие именитые артисты приняли участие в праздничном концерте «Россия в моём сердце». В центре столицы собрались больше 20 тысяч человек.
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