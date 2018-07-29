В Смоленской области завершила работу правоохранительно-патриотическая смена «Патриот» 

Сегодня в Ярцевском районе состоялось торжественное закрытие правоохранительно-патриотической профильной смены «Патриот», в которой приняли участие 128 подростков из всех уголков Смоленщины. Смена прошла очень насыщенно. Ребята познакомились с работой различных подразделений полиции, попробовали себя в роли пожарных, узнали о правилах безопасного пользования сетью Интернет, приняли участие в фестивале здорового образа жизни, спорта и творчества, состязались в игре в футбол и настольный теннис.
И вот смена подошла к концу. В церемонии торжественного закрытия приняли участие начальник УМВД России по Смоленской области генерал-майор полиции Василий Салютин, председатель Общественного совета при УМВД Леонид Соловьев, первый заместитель начальника Департамента Смоленской области по социальному развитию Олег Лонщаков, руководители правоохранительных структур, представители администрации межмуниципального образования «Ярцевский район» и духовенства.
Генерал-майор полиции Василий Салютин поздравил ребят с окончанием смены и отметил, что все они провели время с пользой, узнали много нового и интересного, обрели новых друзей. Начальник УМВД выразил надежду, что подростки, участвовавшие в смене, вырастут настоящими патриотами России, и вручил награды самым активным ребятам и победителям спортивных соревнований.
По традиции участники смены этого года подготовили послание для ребят из смены следующего года. Оно было вложено в специальную капсулу, которая, как и флаг смены, будет храниться в музее истории смоленской полиции. Завершилось мероприятие показательным выступлением бойцов отряда специального назначения «Гром» управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Смоленской области, которые продемонстрировали собравшимся приемы рукопашного боя, и концертом с участием приглашенных вокалистов и самих участников смены, подготовивших яркие танцевальные и спортивные номера.
Пресс-служба УМВД России по Смоленской области