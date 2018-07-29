В Смоленской области завершила работу правоохранительно-патриотическая смена «Патриот»

Сегодня в Ярцевском районе состоялось торжественное закрытие правоохранительно-патриотической профильной смены «Патриот», в которой приняли участие 128 подростков из всех уголков Смоленщины. Смена прошла очень насыщенно. Ребята познакомились с работой различных подразделений полиции, попробовали себя в роли пожарных, узнали о правилах безопасного пользования сетью Интернет, приняли участие в фестивале здорового образа жизни, спорта и творчества, состязались в игре в футбол и настольный теннис.

И вот смена подошла к концу. В церемонии торжественного закрытия приняли участие начальник УМВД России по Смоленской области генерал-майор полиции Василий Салютин , председатель Общественного совета при УМВД Леонид Соловьев , первый заместитель начальника Департамента Смоленской области по социальному развитию Олег Лонщаков, руководители правоохранительных структур, представители администрации межмуниципального образования «Ярцевский район» и духовенства.

Генерал-майор полиции Василий Салютин поздравил ребят с окончанием смены и отметил, что все они провели время с пользой, узнали много нового и интересного, обрели новых друзей. Начальник УМВД выразил надежду, что подростки, участвовавшие в смене, вырастут настоящими патриотами России, и вручил награды самым активным ребятам и победителям спортивных соревнований.

По традиции участники смены этого года подготовили послание для ребят из смены следующего года. Оно было вложено в специальную капсулу, которая, как и флаг смены, будет храниться в музее истории смоленской полиции. Завершилось мероприятие показательным выступлением бойцов отряда специального назначения «Гром» управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Смоленской области, которые продемонстрировали собравшимся приемы рукопашного боя, и концертом с участием приглашенных вокалистов и самих участников смены, подготовивших яркие танцевальные и спортивные номера.

Пресс-служба УМВД России по Смоленской области