«Муж меня не ревнует»: Лена Катина рассказала об отношениях с супругом

Экс-участница группы «t. A. T. u» рассказала о влиянии популярности на семейную жизнь.

Бешеная популярность к Лене Катиной , рыженькой из группы «t. A. T. u», пришла в начале 2000-х. Девушки собирали полные залы по всему миру, а их песни знали все от мала до велика. В 2009 году дуэт распался и артистки начали строить сольные карьеры. Долгое время Катина жила и работала в Лос-Анджелесе, а несколько лет назад, во время беременности, вернулась в Россию. «Я скучаю по жизни в Америке. Там совершенно другой мир! Но при этом не жалею о том, что вернулась в Москву. В Америку есть смысл поехать работать, что я и сделала. А на ПМЖ туда никогда не собиралась. Мне комфортнее в России», — откровенничает Лена. Тем не менее, 33-летняя певица уверена, что от российского исполнителя ждут песен на русском, поэтому сейчас она поет на родном языке.

В августе 2013 года Лена вышла замуж за словенского музыканта Сашо Кузмановича. В интервью «Собеседнику» певица призналась, что популярность — не помеха семейной жизни: «Семейная жизнь очень сложная штука. Мы живем вместе уже пять лет, и у нас все хорошо. К поклонникам муж меня не ревнует. Потому что тоже артист и знает, что это такое». Сыну Лены и Сашо Александру сейчас три года. «Наш сын — технического склада ума, чему я безумно рада. Но тем не менее в микрофон любит попеть. Думаю, что он еще не понимает, чем мама занимается. Хотя мы ему показывали записи с моим участием. Он смотрел на экран и говорил: „А это моя мама!“», — рассказала певица.

О работе в группе «t. A. T. u» Лена говорит с благодарностью: «О группе „t. A. T. u“ я, конечно, вспоминаю. Мы гремели на весь мир. Я горжусь тем, что было у нас. И очень благодарна судьбе за бесценный опыт, который приобрела и который помог мне сделать сольную карьеру». Кроме того, у артистки сохранились концертные костюмы, в которых выступали девушки. «Юбку в клетку, в которой мы снимались в клипах, у меня как-то украли на гастролях в Баку. Потом нам пошили новые юбки, такие же. Одна из них у меня лежит до сих пор. Часть вещей от „t. A. T. u“ не сохранились. Когда я разбирала шкафы, отправила оставшиеся в детский дом», — цитирует Катину портал.

Фото: Cinetext/Distler, Elena Grigor'eva, Yurii Zheludev, Gennadii Sergeev/Globallookpress, instagram