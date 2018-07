Feduk, ЛСП и T-Fest о рэп-тусовке, фанатках, отношении к моде и популярности

FEDUK

Рэперы читают о том, как «снимают телок» направо и налево. Откуда у вас столько сил?

Большинство рэперов снимают не классных телок, а маленьких фанаток. Пользуются тем, что девчонки трепещут перед их статусом.

Ты тоже?

Никогда. Я наблюдал, как артисты прямо со сцены орали девочке: «Увидимся в гримерке!» Во-первых, это зашкварище. Во-вторых, после концерта нет сил на поиск жертв. Мне по кайфу общаться с нефанатками. С официантками в клубах, например. Чаще всего знакомлюсь в инстаграме. В директ, бывает, реально приятные, адекватные девчонки пишут. Сейчас вообще перестал кого-либо искать, односторонний флирт пресекаю. Я так считаю: хочешь отношений — сконцентрируйся на одной кандидатуре. А куча телок — нот гуд. Как бы целомудренно ни звучало, но так я воспитан.

Самый безумный подкат фанатки?

Фанатки, как психологи, могут написать такое сообщение, что ты вынужден ответить. Очень много текстовых акробаток. Бывало, люди пробирались в гримерки, типа что-то хотели подарить, но не дарили. Мы три минуты общаемся и расходимся. Если ты кому-то не ответишь в директе — ничего не случится. Вот эти «Я вскрою вены! Выброшусь в окно!» — манипуляции. А вообще, девчонки, будьте настоящими. Фейковый образ привлечет кого-то не того.

Смотри, рэп — музыка номер один. Но именно к русскому рэпу относятся пренебрежительно даже те, кто им занимается. Почему?

Я порой тоже меняюсь в лице, слушая рурэп. Он какой-то подъездный, про романтику улиц и тачки — чисто локальная движуха. Поэтому свой стилек я развил, сделал более мелодичным. Пишу и под прямую бочку (максимально качовый бит. — Прим. SNC), и r'n'b-напевы делаю. Где-то по-уличному застелю, где-то добавлю хауса и станцую, как подросток. Я универсальный артист.

Ты кажешься дружелюбным парнем. А приветливы ли рэперы вообще?

В тусовке разные уровни общения. Бывает, все ограничивается «Йоу, классно выступил!» Бывает, люди искренне интересуются, как у тебя дела. Мои же друзья — из детства, проверенные люди. Из медийной тусовки только прикольные корешки. Музло и дружба не всегда связаны.

Ты про Random Crew говоришь? Что у вас за комьюнити?

Изначально это видеопродакшен. Леха Рожков — идейный вдохновитель — снимал клипы и отчеты с концертов Кравца, Гуфа , «Каспийского груза», Travis Scott и Migos. Предложил сняться и мне. Стали понемногу двигаться вместе, организовывать концерты.

И когда ближайший?

Восемнадцатого ноября я презентую альбом в Adrenaline Stadium, и мы рванем в RNDM Tour.

Ты собираешь «ГлавClub», выступая при этом в Duran Bar и на вечеринке глянцевого журнала. Зачем размениваться на маленькие площадки?

Люблю доносить свое музло до разных масс. Публика же разная: в «Дюране» — взорванная, на глянцевой вечеринке — богатые модели. Я просто шерю музыку. Например, в Новосибирске случайно спел на скромной свадьбе. Все узнали, поблагодарили. Осчастливил людей безвозмездным подгончиком. Насчет акции в метро (в мае Feduk пел на станции «Спортивная». — Прим. SNC). Амиран (автор канала «Дневник хача». — Прим. SNC.) сказал: «Есть маза на метро». А я на первом курсе мечтал выйти на Арбат, несколько часов играть, насобирать себе на кофе и поехать дальше тусоваться на район. Наконец-то случилось.

Круто, что ты появился в «Вечернем Урганте». А зачем тебе Comedy Club?

На съемках «Камеди» я просто сидел и угорал. Для меня это единственная программа, которая не выходит из моды. Трендовая, смешная. Что-то такое родное. Я не напрашивался, нас позвали, мы с радостью согласились. Никакого промо. Знаете, прикольно, когда над тобой угорают.

Как у тебя с модой? Важно, что за бренды на тебе?

Я люблю мягкие свитшотики спортивные. Списочек брендов: Stone Island, Stussy, Puma. Иногда что-то со съемок забираю, иногда иду в Leform или Brandshop.

Что забрала и что дала популярность?

Популярность дала возможность много путешествовать. Да, по работе, но я все равно чувствую, что прям кручу этот шарик земной. Деньги, естественно. Но я их использую во благо: например, подарил папе машину, построил забор на даче. Кайф, что я могу помогать, как Робин Гуд. Доставлять радость близким. А шмотки — просто комфорт, никакого удовольствия от них нет. Минус — время. Времени вообще нет. Как и общения, прогулок, спонтанных тусовок, путешествий на тачке — всего, что меня раньше вдохновляло.

Историческая справка

Русский рэп — явление молодое. Первый хип-хоп-альбом появился в 1984 году и назывался безыскусно — «Рэп». Как бы дико это ни звучало, записал его инструментальный ансамбль из Куйбышева «Час пик»: интеллигентные уcачи, до этого игравшие на духовых, зачитали рифмованную считалочку «Раз, два, три, четыре, потом, конечно, пять — не забывайте танцевать».

Но по серьезке отсчет принято вести с парней в широких штанах — группы Bad Balance с меланхоличными текстами про городскую тоску и одинокие огоньки, нахалов из «Мальчишника», первыми в России воспевших секс-революцию (ну вы помните: «Секс, секс — как это мило, секс, секс без перерыва»), и Богдана Титомира , конечно. Автор крылатой фразы «Пипл хавает» (так Богдан Петрович ответил на вопрос журналиста «Что же вы фигню всякую поете?») не терял дыхалку, читая «Делай как я» и танцуя одновременно.

[news_photo_14]

Миллениум встречали под «Вечеринку» 17-летнего Децла. Мажористого паренька с дредами бесперебойно крутили по телевизору, фанатки плакали под «Помоги мне, я хочу, чтобы моя душа тоже пела», а пацаны качали под «Кто? Ты» — Кирилл Толмацкий несколько лет подряд был символом хип-хопа в нашей стране.

В 2002–2004 годах много чего случилось: выстрелил альбом трио «Каста» с до сих пор цитируемыми строчками «Не забывай свои корни, помни. Есть вещи на порядок выше. Слышишь?». В 2003-м грянул первый биф (публичный конфликт исполнителей): Лигалайз (его помнят по треку «Будущие мамы, хвастайте телами») зачитал дисс (трек-наезд) на экс-коллегу по Bad Balance Влада Валова, известного как Мастер Шефф. Сейчас такое — обыкновенное дело.

[news_photo_16]

Год спустя случился концептуальный арт-проект «Кровосток» с первой, уже тогда понятно, что культовой, пластинкой «Река крови». Остросюжетные хиты «Лобстер-пицца» и «Биография» гремят на концертах до сих пор.

Многоуважаемый Баста (в мире рэпа он почти Алла Пугачева ) дебютировал в 2006-м с диском «Баста-1» и хрестоматийными «Мама» и «Моя игра». Последний трек стал гимном русских рэперов и задал моду называть рэп-индустрию «игрой».

[news_photo_15]

В 2007-м Гуф и группа Centr выдали революционный тогда и классический сейчас лонгплей «Город дорог». Замоскворецкие пацаны незамысловато рифмовали строчки про запрещенные вещества и тяготы столичной жизни — так ленивый голос Гуфа стал голосом улиц. «Гуф до сих пор талантлив, — считает админ самого объективного телеграм-канала про рэп „По фактам“ Александр Мучаев. — Никто, кроме него, не может так красиво и захватывающе рассказать о жизни, в которой ничего не происходит».

В 2008 году из Лондона прибыл Oxxxymiron, и завертелось. Юноша с хорошим образованием, бывший сотрудник Carfax Education, помогавший детям богатых родителей хорошо себя вести в престижных британских школах, не стеснялся открыто посылать Касту вместе с прочими священными монстрами, объясняя, что надо делать «рэп на русском», а не «русский рэп». Неудивительно, что одним из первых пошедших в народ треков Окси стал «Я хейтер» с припевом «Я хейтер, я ненавижу ваш рэп, ваш трек, ваш текст — мягкий как паштет». Ветераны и правда сдавали позиции. «После 2010 года слушать Касту невозможно: парни некрасиво постарели и напоминали пьяного батю, который выходит во двор погонять с пацанами мяч. Все наблюдают за его неловкими движениями и ждут, когда он пойдет спать», — объясняет Александр Мучаев.

[news_photo_17]

Десятые. На выжженном Мироном поле стала восходить рэп-поросль: «новая школа». Чебоксарский рэпер ATL, которого Оксимирон цветисто назвал «прямым наследником символистов начала ХХ века», белорусы ЛСП с песнями про серые будни, дерзкий и стильный Pharaoh, Yanix, поставивший рэп из Атланты (про районы, деньги, шмотки) на российские рельсы, Скриптонит с новым медитативным звучанием, беззлобный T-Fest, малолетний Thrill Pill и романтик Thomas Mraz. «Сейчас русский рэп сопротивляется вниманию, которое на него обрушилось. В него лезут все, кому не лень, и рэперы не знают, что с этим делать. Надеюсь, что интерес масс-медиа и Первого канала утихнет, от рэперов перестанут ждать попсовых хитов», — докладывает обстановку Мучаев.

Группировки

Black Star

[news_photo_18]

Давно уже не музыкальный лейбл, а обвешанная миллионами инстаграм— фолловеров корпорация с магазинами одежды, бургерными, салонами красоты, радио. Главнокомандующий — Тимати , в генералах — хитмейкеры Егор Крид , Мот, L’One. Рэп-туса скептически поглядывает на гиганта: «Чистая коммерция».

Газгольдер

[news_photo_19]

Детище Басты с пропиской на «Арме». Со студией звукозаписи соседствуют клуб, магазин мерча и студия YouTube-шоу Gaz.live, в котором Василий Вакуленко интервьюирует медийных персонажей. «Хип-хоп-батя» всегда аккумулировал вокруг себя вундеркиндов — работал с Гуфом, группой «Триагрутрика» и ВитейАК-47 (вы помните его по рекламе онлайн-казино Azino777, «Азино три топора»), но сейчас собрал самые сливки — Скриптонита, T-Fest'а и полупопсового Матранга.

Dead Dynasty

[news_photo_20]

Банда Pharaoh. В отличие от вышеупомянутых объединений не лезет в бизнес, сосредоточена на музыке. Фараон продвигает собратьев, записывая с ними «совместки». Пока больше всех продвинулся уроженец Коми Mnogoznaal с вдумчивыми и бахвалистыми треками. Имея на подхвате режиссера и орду битмейкеров, парни варятся в собственном котле.

Booking Machine

[news_photo_21]

Изначально — агентство, устраивавшее концерты Oxxxymiron. Мирон настолько влился в команду, что в прошлом году занял кресло CEO компании и перекроил концепцию: сейчас BM привозят андеграундных зарубежных музыкантов и продвигают семерых фрэшменов — Markul, Souloud, May Waves, Thomas Mraz, Loqiemean, Jeembo и Tveth. Booking Machine — одно из немногих объединений, решившихся на собственный фестиваль: первый грядет 25 августа в Коломенском.

Антихайп [news_photo_23]

Самое маргинальное и нестройное сообщество. Во главе — Слава КПСС (он же Гнойный, если вы ничего не слышали о его победном баттле над Оксимироном, то, вероятно, живете на Луне), его менее успешный друг Замай, враг Юрия Дудя, тот самый, что про «высокий порог входа». На монетизацию особо не настроены, ограничиваются записями типа «Парень в олимпосе порешал вопросы. На трубе спокойно, в сумке лавандосы», и особо не парятся.

Распавшаяся

Закат 99.1 F [news_photo_22]

Свежая хип-хоп-кровь, хорошо известная «ВКонтакте», — Flesh, Lizer и Guerlain (да-да, как бьюти-бренд) — до конца прошлого года записывала рэп про интернет. Потом парни распрощались друг с другом — и дела пошли в гору: Lizer выдал альбом My Soul (около тридцати тысяч репостов «ВКонтакте». — Прим. SNC), а Flash катает туры по регионам.

Стиль рэперов

Немного очевидного: рэперы, что западные, что российские, — логоманы. Asap Mob в треке Raf воспевают Рафа Симонса и Рика Оуэнса , наш Фейс исправно «неймдроппит» Gucci, а Pharaoh упоминает Ralph Lauren и Louis Vuitton

Мальчики знают, о чем поют. Pharaoh тесно дружит с концепт-стором SV Moscow, который подгоняет ему Vetements, Rick Owens, Yohji Yamamoto и лимитированные кроссовки на концерты и съемки. Так, в клипе «Лалиппап» про вампиров Глеб Геннадьевич пьет кровь в Stussy, Undercover x Supreme и Vetements, а в «Одним целым» бродит на фоне фиолетовой луны в Raf Simons и Yeezy. По магазинам бегает стилист Ксения Смо, отвечающая и за клипы, и за глянец, и за образ рэпера в жизни. Ксюша также в ответе за пижонский лук T-Fest'а в клипе «Улети».

[news_photo_24]

Еще один стилист, работающий с музыкантами, — Лера Агузарова. Она одевает Оксимирона на съемки и концерты. Плащ Burberry на сольнике в Олимпийском — ее рук дело. «Есть ощущение, что Мирон избегает супермодных вещей. При этом четко знает, что ему идет, а что нет. Он никогда не купит вещь ради бренда. Это вообще присуще большим артистам — тут главное человек, а не лого». Не помешан на вещах и второй подопечный Леры — Хаски. «Дима скептически относится к моде. Мы познакомились после клипа „Черным-черно“. „ВКонтакте“ Хаски выложил пост „Ищу работу“, я ответила, что вряд ли предложу работу, но организую ему съемку. Так и сдружились. На концерте в „ГлавClub“ у ребят уже было четкое представление о том, как все должно выглядеть: чтобы все были в белом и чтобы их одежда смотрелась как униформа. Так мы объездили пол-Москвы, нашли строительный магазин, где купили белую униформу, кажется, для строителей или маляров». Одевает Агузарова и дуэт «Miyagi & Эндшпиль», в основном в «КМ20», который ребята обожают.

T-FEST

Сейчас рэп перемешался с кучей жанров и в чистом виде его не осталось. Согласен?

Я не делю музло на категории. Смутно разбираюсь в стилях, не живу как гангстер или попсовик — просто делаю что делаю. Даже когда мы заливаем альбом в iTunes, долго думаем, к какой категории его отнести. Дай мне чистый хип-хоп-бит — и я все равно положу на него несколько жанров: от кантри до джаза.

Известно, что твои лучшие друзья — из детства. А какие отношения с рэп-тусовкой?

Я вне рэп-тусовки. Не могу дружить с человеком только потому, что он музыкант. Людей и так хватает. Да, большинство друзей из детства. Но есть, например, Оля и Ричард (менеджеры Ричард и Ольга Агада. — Прим. SNC) — я с ними не вырос, но cчитаю семьей. Мои друзья — не медийные: световики, звукорежиссеры, сценаристы. У них нет миллиона подписчиков в инстаграме, но они помогают воплощать мои мечты в жизнь.

Когда ты понял, что популярен?

Это люди определили, они называют меня популярным. А я чувствую себя обычным. Да, семьдесят миллионов просмотров на YouTube очень мотивируют. Для меня успех, когда слушатели не просто респектуют, а благодарят. Мол, «ты мне очень помог, стало легче!». Кому-то моя музыка помогает пережить депрессняк. Для этого и работаю.

А что тебя бесит в рэпе?

Наверное, когда человек не знает, о чем говорит. У меня есть веселые треки, под которые круто отрываться, а есть те, в которых я делюсь опытом. Твое дело — вынести урок или переключить. Но зачем слушать тех, кто читает о том, чего не пережил? Это же фейк.

Ты утверждаешь, что все делаешь правильно. Как тогда существуешь внутри «Газгольдера»? Лейбл не давит?

Во-первых, мы не лейбл, а творческое объединение. Ребята с «Газа» ничего не запрещают и не диктуют. Мне важно мнение Васи (Басты. — Прим. SNC). Он дает дельные, братские советы, но всегда подчеркивает, что последнее слово — за мной.

На Gaz Live (YouTube-шоу на канале Gazgolder, которое ведут Баста и Kyivstoner) ты был в кроссах Yeezy. Какие бренды еще любишь?

У меня нет ни любимых брендов, ни стилиста. Могу надеть майку, которая валялась под диваном, и будет стильно, потому что я не заморачиваюсь. И еще — никогда не глажу вещи. Вообще.

Вспомни самую дикую выходку фанаток?

Не люблю слово «фанаты» — скорее, сторонники. Мне повезло — они адекватные. Иногда вытворят что-то по синьке, но это редкость.

Все рэперы сидят на наркоте и «снимают телок» — стереотип или правда?

Слушайте, все занимаются сексом. Это не стереотип, а норма. Девочки, извините, что я прямо, но когда вам встречается нормальный пацан, вы отказываетесь с ним переспать? Так же и мы. Если я вижу после концерта симпатичную женщину — почему бы и нет? Это инстинкты. А наркотики — выбор каждого. У меня много знакомых, которые балуются. А я решил, что это не моя тема.

Что забрала и что дала популярность?

Лишила любимого занятия — зависания на лавочке после записи в студии. Я люблю попить чай в центре, послушать музыку. Но сейчас позволяю себе это только в родном городе (T-Fest из украинского города Черновцы. — Прим. SNC). Плюс же в том, что теперь больше возможностей делать что хочу. Раньше я все сам: писал музло, печатал афиши и билеты, мыл зал после концертов. И собирал, кстати, достаточно народу. А сейчас работаю с самыми большими профессионалами в СНГ.

Две фразы, изменившие индустрию

В 2005 году заседавший на форуме Hip-Hop.ru Оксимирон завел тему с громким заголовком «Русский рэп: снимите с головы влагалище». Отстаивая, что в рэпе нет и не может быть ничего глубокого, заявил: «Вы читаете рэп? Да. Это баттл-рэп? Нет. Значит, это графоманские стихи, положенные на бит».

Будущий хип-хоп-исполнитель номер один рьяно настаивал, что новаторская рифма в рэпе важнее смысла: «Так как для нормального флоу (стиля читки. — Прим. SNC) нужно жертвовать смыслом ради рифмы, любой рэп-текст с „содержанием“ априори будет говном». Собственно, пост дал толчок первым рэп-баттлам, тогда только онлайн. Админы Hip-Hop.ru давали форумчанам темы, те присылали записанные куплеты, админы выбирали победителей.

[news_photo_25]

Десять лет спустя Мирон посмеялся над собой в интервью «Афише»: «Конечно, очень подростковое мышление — сейчас я понимаю, что форма вообще не важна: пусть это будет баттл-рэп, попсовый рэп или колядки, не суть, значение имеет только талант автора».

В 2014 году Окси записал видеообращение к фанатам. «Второй альбом не выйдет, пока я не буду им доволен на сто процентов. Он должен перевернуть игру».

Вскользь брошенная фраза о «Горгороде» стала главным мемом рурэпа. ATL в треке «Ангелы» прочитал «А мы тут типа инверсируем игру, но нам по сути [все равно] на эту игру». Pharaoh: «Хотел присунуть игре — в итоге ее посадил на шпагат»; «Молодой человек, у вас тут игра перевернулась».

Как живут рэперы

У большинства найдется хотя бы один трек про неистовые вписки с гуриями и подносы наркоты. Кажется, рэперы читают про свою жизнь. Но — кажется. Диджей Карина Истомина , приятельствующая с Pharaoh, Яниксом, Feduk'ом, Бастой и многими другими, свидетельствует: «Все сидят по домам или на студии, как Баста, и пишут музыку. Сами понимаете, треки — результат большого труда, фрустрации и страданий. Это участь артиста — сидеть и страдать».

[news_photo_26]

[news_photo_27]

И правда, MC — не частые гости вечеринок. Могут нагрянуть на выступление друг к другу в Sectret Room, зачекиниться на вечеринках Dead Dynasty (смотри рэп-группировки. — Прим. SNC). А «Симачев», кажется, видел рэперов дважды: когда Баста выступал с Федором Фоминым лет десять назад и когда Яникс пришел поздравить Карину Истомину с 24-летием.

С тусовками понятно, а что с аддикцией? «Слушайте, ну почти все на детоксе. Вы представьте себе тур на пятьдесят городов, его и трезвым откатать — подвиг. Парни живут по схеме — выступил, переехал в другой город, уснул», — разводит руками Карина.

Рэп-клипы

Май 2018 года: в первом музыкальном чарте YouTube засилье рэперов — пять из десяти самых просматриваемых клипов. За месяц до этого лидер «Кровостока» Шило заявил в интервью Юрию Дудю, что потребность в клипах исчезла вместе с MTV. Но ветеран рэпа не прав. Просмотры на YouTube — чуть ли не важнейший показатель успеха и популярности. Рассказываем о главных отечественных режиссерах, отвадивших рэп-артистов держать пальцы веером на камеру.

Hype Productuon

[news_photo_28]

Компания Ильи Стюарта Мурада Османна обеспечивает артистов (Хаски, Элджей, Оксимирон, L'One) видео уровня Childish Gambino (американского рэпера и актера, чей острополитический клип This is America разбирали по косточкам серьезные СМИ: от BBC до Meduza).

Ладо Кватания

[news_photo_29]

Красавец грузин заявил о себе три года назад взрывным роликом adidas и Влади «Разбуди район», а после рекламы Reebok с Оксимироном о нем заговорили как о Дэвиде Финчере от клипмейкинга. Отличается фантазией и скрупулезностью: над видео «Орфей» электронщика Тима Аминова (да, не рэпер, но кейс показательный) корпел больше года — вышла фантасмагоричная короткометражка с Петром Скворцовым и Светланой Устиновой в главных ролях.

Айсултан Сеитов

[news_photo_30]

Вундеркинд из Казахстана. К двадцати с небольшим снял T-Fest'a и Скриптонита в «Ламбаде», сыграл с L’One в баскетбол в «Медали», запечатлел пляски Ивана Дорна в Afrika. Трудится на эксклюзиве в Hype Production, но не забывает о корнях: придумал Qara — комьюнити режиссеров, сценаристов, мультипликаторов и операторов из Казахстана. «У меня много проектов, все не успеваю. А друзья — профи, за каждого могу поручиться. Почему снимаем в Алматы? Это жемчужина постоветского пространства с потрясающей природой, локациями. Все это стоит показать людям». Qara гордится многомиллионными просмотрами роликов «Медуза» Martrang и «Медина» Jah Khalib. «Айсултан берет лучшее у западных клипмейкеров. Он уже сейчас делает то, что везде будет популярно через полгода», — кивает продюсер Hype Production Андрей Самсонов.

Медет Шаяхметов и Максим Шишкин

[news_photo_31]

Представители группировки Qara. Медет ответственен за пьяную «Вечеринку» Скриптонита и угарный Suzuki Элджея. На счету Макса — ролик «Медуза» Matrang, перекликающийся с «Формой воды» Гильермо дель Торо , и образцово-неоновый «Минимал» Элджея.

Катя Як [news_photo_32]

Супруги Катя Як и Виталий Сеченов снимают добрую половину клипов Black Star. «Все началось с клипа Мота „Капкан“. В Black Star объяснили, что хотят красивый душевный ролик. Такой и сделали. Мы подружились с Пашу ( Павлом Курьяновым , одним из владельцев лейбла. — Прим. SNC) и теперь плотно сотрудничаем», — рассказывает Як. «Артисты всегда вмешиваются в сценарий. Егору Криду важно вообще все — от раскадровки до оборудования, на котором делается цветокоррекция. Мы вместе монтируем по скайпу ночи напролет».

Алина Пязок

[news_photo_33]

Уроженка Челябинска снимала видео для «Триагрутрики», Гуфа и Noize MC, потом сконцентрировалась на гротескной панк-рейв-группе Little Big. В прошлом сентябре ненадолго вернулась в рэп, подарив Feduk'у и Элджею нашумевший ролик «Розовое вино». «Октябрьская Москва далека от „здесь так красиво, я перестаю дышать“, поэтому мы оставили попытки снимать дома, махнули в Малайзию и уж там добились летнего легкого вайба».

Dope Films

[news_photo_34]

Нижегородцы — редкие патриоты, снимают исключительно на родине, в столицы не суются. «Мы команда единомышленников из одного города. Съемки в Нижнем обходятся в разы дешевле, а локации и профессионалы здесь не хуже, чем в Москве», — объясняет продюсер Сергей Жигалов. Козыри в колоде Dope — крепкая дружба с ЛСП и, как следствие, клипы — игривый «Монетка» и пробивающий на слезу «Тело» (трек посвящен Роме Англичанину, битмейкеру и второму солисту ЛСП, который скончался 31 июля прошлого года от передозировки наркотиков. — Прим. SNC). «С ЛСП мы познакомились на концерте. „Монетку“ сняли одним днем, она неожиданно оказалась золотой. Чем российские клипы отличаются от западных? У заграничных ребят яйца крепче, большая конкуренция и высокий уровень качества. Им есть что терять», — растолковывает продюсер Володя Лутаенко.

Тренды

Неон

[news_photo_35]

Привычная среда обитания многих рэперов — бьющие во все стороны цветные огоньки в клубе, толпа женщин разной степени обнаженности и алкоголь рекой. Всю эту развеселую атмосферу они переносят в клипы. «Новая школа привыкла танцевать в клубном неоне», — кивает клипмейкер Алина Пязок, снявшая «Розовое вино» Feduk'у и Элджею.

Пленка

Страсть к состаренным кадрам захватила фэшн-журналы, а теперь передалась и режиссерам. Ладо Кватания снял клип Хаски «Иуда» — музыкальный ответ драме «На игле» — именно «на катушку». «Сейчас модно снимать на пленку или а-ля на пленку, зависит от бюджета. На постпродакшене можно сделать картинку „шумной“, стилизовать под ретро», — растолковывает режиссер Катя Як.

Фишки

[news_photo_36]

Вышедшую незадолго до баттла Oxxxymiron VS Слава КПСС рекламу Reebok можно приравнять к полноценному клипу: Мирон читает про рэп-империю среди чертановских панелек. Ладо Кватания и оператор Денис Фирстов провернули то, что раньше российские видеомейкеры не делали: запустили над Чертаново дроны с неоновыми лампами, направили на Мирона крутящийся цветной прожектор, чтобы лицо рэпера переливалось то красным, то зеленым.

А клип Хаски на трек «Крот» — и вовсе полнометражный мульт, который отрисовывали год; старания оправдались — видео номинировано на престижную премию Berlin Music Video Awards. Так же, как и клип Ладо на трек Маркула и Оксимирона Fata Morgana, в котором сложного грима больше, чем в фильме «Темные времена». Можно взять декорациями, — как сделал Айсултан Сеитов в видео T-Fest «Улети»: барханы и сиреневые тропики, по которым гулял рэпер, привлекли 75 миллионов зрителей.

Киношность

[news_photo_37]

Рэпер в золоте на фоне пальм с пачкой долларов — its so last season. «Качественный клип сегодня — это мини-фильм. Набор кадров, какими бы красивыми они ни были, никто не смотрит. Смысловая нагрузка важна не меньше, чем крутые операторские решения», — поясняет Андрей Самсонов. Посмотрите «Иуду» и Fata Morgana — чем не блокбастеры? Даже Егор Крид, от которого ожидаешь видеоряд с моделями на яхте, требует драматичного сюжета и экшена. «Многие артисты просят сюжет с легкой жестью — драки, убийства», — добавляет Катя Як.

Запрещенные вещества

[news_photo_38]

Каждый второй представитель новой школы (смотри рэп-группировки. — Прим. SNC) от души накуривается на камеру и намекает на то, что закинулся парочкой волшебных таблеток. Во втором случае в дело идет многослойная графика и оператор: картинка получается размазанной и приторможенной, передающей эффект «запрещенки».

Продактплейсмент в клипах [news_photo_39]

Нехватка денег приводит продакшен-компании к спонсорам: брендам одежды или еды. Отношения складываются по-разному. Например, один алкобренд щедро проспонсировал клип Элджея Hey, Guys, команда интегрировала бутылки, но заказчик в последний момент дал заднюю, не дождавшись одобрения высшего руководства. Деньги назад не потребовали, но рекламные интеграции пришлось вырезать.

«Бренд активно вмешивается в сценарий и раскадровку: например, нам запрещают бросать продукт на пол, ставить в один кадр с детьми или с продуктом конкурентов. А некоторые наотрез отказываются участвовать в клипах со сценами насилия», — раскрывает карты инсайдер. — Когда работаешь со спонсорами, средств на реализацию масштабной задумки становится больше, но и хлопот прибавляется. Процесс согласования — танец с бубном».

[news_photo_40]

Бывает, сотрудничество устраивает всех. Так сложилось у Lay’s с Black Star. Король чипсов заказал песню про себя (помните бесконечный повтор «Это лето веселее вместе с Lay’s!»? — Прим. SNC) Моту, полностью оплатил съемку клипа и прислал столько коробок чипсов, что из них можно было построить четырехметровую стену. «В 2017 году Мот получил премию как лучший хип-хоп-исполнитель, и мы выбрали его для создания песни Yellow Song. Это гимн теплых дней и веселых развлечений под открытым небом. В прошлом же году мы выпустили лимитированную серию пачек Lay’s Maxx с автографом Тимати, а в этом году сняли рекламный ролик в поддержку Lay’s Stax с Тимати и Анастасией Решетовой в главных ролях», — гордится бренд-менеджер Lay’s в России Наталья Величкина.

ЛСП Принято считать, что в русском рэпе есть общий лирический герой, который в сухом остатке «… [снимает] сук» и сидит на наркоте, почему так?

Принято, очевидно, либо вами, либо кем-то, кому вы доверяете. Ну что ж, раз у вас перед глазами есть такая яркая и четкая картина, с моей стороны грешно портить ее, усложняя.

[news_photo_13]

Как бы вы свою музыку охарактеризовали?

Музыка должна характеризовать себя сама, хотя, если кому-то больше нравится говорить о ней, чем слушать, можно только порадоваться этому. Лично я просто ее записываю и исполняю.

Что вас больше всего бесит в русском рэпе?

Меня не бесит практически ничего, и вообще, если человека что-то бесит — как правило, бесовщинка в нем самом.

Команда ЛСП сейчас — это кто? Уже есть какой-то новый музыкальный материал, как будет выглядеть альбом без Ромы, что за музыка?

Команда ЛСП — это все люди, небезразличные к явлению, обозначаемому этими буквами, каждый, кто сходил на концерт, поставил лайк под треком или напел его в душе. На данный момент новый материал — это переосмысление вышедших треков в живом звуке. Если речь о пока не реализованном, готовящемся материале — я бы скорее говорил «идея», идей много, «я мыслю — значит, существую», а как будет выглядеть альбом, станет ясно, когда он выйдет.

Как рэп-тусовка выглядит изнутри? Есть ли какие-то кланы, группировки или она перемешана?

У меня своя тусовка из близких по духу людей, вот, в принципе, и все. Поговорите об этом с теми, кто считает себя рэперами.

На каком моменте, по вашим ощущениям, публику начинает задалбывать старый материал? И вообще, какой материал можно считать старым? Чем будете брать «ВТБ Арену»?

После дождичка в четверг, когда на горе свистит рак, публика резко выключает старый материал, а старый материал — это тот материал, который не новый. Будем брать «ВТБ Арену» с катапультами, тремя драконами и оголенными залупами.

Вы как-то рассказывали про универ и Макса Коржа и сказали, что ему образование в итоге не пригодилось. А вам филфак как-то помог?

Да, помог с подбором литературы, научил учиться. И никакой строевой подготовки!

[news_photo_11]

Какое у вас отношение к моде, какие бренды любите, как менялся ваш стиль?

Отношение непосредственное от слова «непосредственность». Стиль порхал, как бабочка, и теперь жалит, как пчела.

Что забрала и что дала популярность?

Забрала душу и дала шанс обратить на себя ваше внимание и дать это … [офигительное] интервью.

[news_photo_12]