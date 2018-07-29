На iВолге открылась выставка технических инноваций

Александра и Артем Бражниковы учатся в Самарском политехническом университете. На выставке брат с сестрой представляют аппарат класса «Микрожемчужина». Аппарат позволяет брать пробы воды в малых водоемах. «Мы задаем точку на карте, аппарат плывет к ней, собирает воду и микроэлементы и доставляет контейнер с образцами оператору, который будет передавать их в лабораторию», — рассказала девушка.

Владимир Кручинин из Оренбурга разработал комплекс автономного обследования линии электропередач: «Это полностью автономный коптер, который летает вдоль электросетей и фиксирует провисание линий, повреждение опор ЛЭП, перегрев изоляторов. Информация передается диспетчеру, который, в свою очередь, посылает бригаду для устранения неисправностей».

Студентка Башкирского педагогического университета Анастасия Конобеева приехала на iВолгу с проектом «Вместе». Специально для слабовидящих людей она создает макеты достопримечательностей различных городов России. «Макеты бывают целостные и сборные, с надписями шрифтом Брайля. С их помощью слепые смогут составить представление о том или ином городе», — говорит Анастасия.

Начинали ребята с родной Уфы, а потом стали получать заявки из других регионов страны. «Мы планируем сделать объемную карту городов, где будут представлены 3D-модели и звуковые датчики, чтобы люди могли понимать, где находятся», — сказала Анастасия.

На стенде детского технопарка «Кванториум-63» представлено два детских проекта. Первый — это автономная платформа-вездеход. Она может объезжать препятствия, выполнять задания по перевозке грузов. Объект разрабатывался специально под лунную программу. Второй экспонат — квантотанк. «Это миниатюрный танк, который может перебираться через завалы, приносить помощь. Он может проникнуть на территорию опасных производств или в сильно задымленные помещения, открутить вентиль и так далее», — рассказал руководитель парка Алексей Богатов.

Студентка из Ульяновска Дарья Карпухина представила систему автоматического полива растений: «В цветочный горшок устанавливается датчик влажности почвы. При высыхании земли система сама начинает поливать растение. В проекте предусмотрена опция установки освещения, которое автоматически включается в темное время суток. Мое изобретение полезно для тех, кто отправляется в длительную командировку и не знает, кому поручить заботу о комнатных цветах».