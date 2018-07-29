В Павлове «вынесло кита»: нижегородец слепил масштабные песчаные фигуры

В прошлом году мы уже писали про творения нашего земляка Владислава Пономарева. Во время отдыха на пляже в Павлове он попробовал слепить фигуру из песка, а затем начал активно заниматься этим.

— Сегодня вынесло кита, — написано в группе «ВКонтакте», где разместили фотографии песчаных фигур Владислава.

Причём он не имеет никакого специального художественного образования. По профессии Владислав системный администратор.

В этом году нижегородец приступил к своему творчеству совсем недавно, поэтому фигур пока немного. Однако, если погода будет хорошая, то экземпляров прибавится.

— Вот приехали недавно и я на пляж как обычно что-то делать, — сказал Владислав. — В том году было 28 фигур, по-моему. Если тепло на улице, то буду делать хоть до сентября.

Ещё в прошлый раз рукодельник из Нижнего Новгорода сказал, что необходимо придумать способ защиты от вандалов — дождя фигуры не боятся, только людей. Теперь Владислав делает небольшие ограждения вокруг фигур и просит не разрушать их. Действительно, зачем ломать такую красоту?

— Меня месяц не было тут и организовать я не успел, — сказал Владислав про нормальную защиту своих творений. — К этому надо серьезно отнестись. Я думаю, что они (вандалы — Прим.ред.) всегда будут, если не огородить. Но это все в финансы упирается, была бы поддержка, можно делать много красоты в городе и не только на пляже. Помогает на 50%. Но это лишь на день-два.

А вот и рыцарь-тамплиер какой-то. Выглядит серьёзно и внушительно, с таким особо не пошутишь. Видимо это страж песчаных фигур.

— На пляже делаю, чтобы радовать народ отдыхающий и детвору, — признался Владислав. — Специально доделываю допоздна, чтобы на утро все пришли и были рады, но как прихожу, уже испорчено все. Всё вечером ломают, как потемнеет видимо, чтобы не видно было, кто ломает. Всё равно мне нравится лепить и радовать. Пока делаю, народа много подключается.

Есть и крепость! Её бы сделать побольше и спрятать все фигуры туда, чтобы никто не ломал.

Красит все фигуры Владислав из баллончиков с краской. Выходит довольно дорогое удовольствие.

Ранее мы писали про нижегородского уличного художника, который создал новый удивительный арт-объект.