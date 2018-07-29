В Bootlegger Muzcafe выступит джазовый саксофонист Чад Лефковиц-Браун и его квинтет

Чад Лефковиц-Браун — один из выдающихся джазовых музыкантов поколения миллениума. New York Daily News назвала его «саксофонным феноменом». Он гастролирует по всему миру и как солист, и в составе многочисленных джазовых и поп-звезд.

Чад зарекомендовал себя как джазовый вундеркинд в возрасте 11 лет, выступая по всему штату Нью-Йорк под руководством местного героя джаза, Джорджа Рида . Он продолжил образование в области искусств в институте Дэйва Брубека по престижной стипендиальной программе. Во время учебы в институте он регулярно выступал с самим Брубеком и играл в составе джазового квинтета института.

Уже во время обучения Лефковиц получил множество наград, в том числе вошел ТОП-15 студенческой музыкальной премии журнала DownBeat Magazine в номинациях «Лучший джазовый солист» и «Самая оригинальная композиция».

После окончания института Чад выступал на четырех континентах и играл на таких площадках, как Карнеги-Холл, Супербоул и Мэдисон-сквер-Гарден.

В составе квинтета — известные российские музыканты: Алексей Подымкин (фортепиано), Макар Новиков (контрабас), Саша Машин (ударные), Макар Кашицын (альт-саксофон).

Отметим, что в воскресенье, 29 июля, квинтет сыграет в Струковском саду.

Начало концертов — 19:00.