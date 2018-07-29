Волгоградцы продают за 1000 рублей место в огромной очереди за пиццей

В Волгограде не стихают страсти из-за продажи дешевой пиццы в Краснооктябрьском районе. Самые предприимчивые горожане решили воспользоваться случаем и продать свое место в очереди за 1000 рублей.

В пиццерии Краснооктябрьского района царит небывалый ажиотаж

— Вот и новый стартап, — рассуждают волгоградцы. — Как только рядом с пиццерией на Штеменко появилась очередь, кто — то из находчивых предложил: 1000 рублей, и вы уже стоите рядом с кассой.

Невероятный ажиотаж на горячим блюдом по 100 рублей волгоградцы связывают не только с жаждой скидок, но и с невысокими доходами горожан.

Сегодня утром V1.ru писал о том, что с самого утра рядом с магазином в Краснооктябрьском районе выстроилась гигантская очередь. Волгоградцы, не жалея времени, пытаются унести как можно больше пицц с приличной скидкой.

Такая же давка из-за итальянского блюда в апреле этого года случилась и в центре Волгограда. Из –за наплыва людей продавцам пришлось пускать в павильон всего по несколько человек.