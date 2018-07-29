Волгоградцы во второй раз столпились в гигантской очереди за дешевой пиццей

В Краснооктябрьском районе Волгограда сотни любителей фаст — фуда выстроились в гигантскую очередь за дешевой пиццей.

Такая очередь ждет своего угощения с момента открытия пиццерии

— После открытия пиццерии на улице Штеменко, словно из— под земли, выросла гигантская очередь, — рассказывают жители ближайших домов. — Сегодня у них акция: большая пицца стоит 100 рублей. И, что самое интересное, один человек может взять неограниченное число порций. Вот захочется мне 10 коробок, а все остальные будут ждать своей очереди.

По словам волгоградцев, длинная очередь ничуть не смущает горожан, решивших купить итальянское блюдо с огромной скидкой.

V1.ru пытается дозвониться до пиццерии и узнать, сколько коробок с пиццей унесли горожане.

В апреле такая же очередь за фаст — фудом выстроилась в центре Волгограда. Горожане не желали времени, желая унести домой несколько порций вкусной и недорогой пиццы. По словам организаторов акции, к часу дня они продали уже 3300 пицц.