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«Страдивари? Не слышали!»: как воры ограбили квартиру знаменитого советского скрипача
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«Страдивари? Не слышали!»: как воры ограбили квартиру знаменитого советского скрипача 

Русская семерка 1 час назад
Фото: Русская семерка
Наверняка, многие помнят и любят фильм Эльдора Уразбаева «Визит к Минотавру» о краже легендарной скрипки Антонио Страдивари. В основу киноленты лег одноименный роман братьев Вайнеров. Однако настоящее похищение инструмента произошло уже после выхода картины в массовый прокат.
«Как украсть миллион»
Все началось в 1968 году с ограбления квартиры знаменитого музыканта Давида Ойстраха. Об этом преступлении тогда писали исключительно зарубежные издания. Дело в том, что ценность украденного оказалась почти баснословной, а обладание таким богатством никак не соответствовало советской идеологии. Во-первых, воры унесли с собой огромную сумму денег в валюте, во-вторых, множество ювелирных изделий, а в-третьих, дорогостоящую музыкальную аппаратуру. Но самое удивительное, что преступников абсолютно не заинтересовали три скрипки Страдивари, которые хранились в той же московской квартире Ойстраха.
Вскоре злоумышленников задержали, и все имущество было возвращено законному владельцу. Примечательно, что, по признанию самих воров, на преступление их вдохновил кинематограф, а именно популярная в то время американская комедия «Как украсть миллион» (1966 г.). А что касается скрипок, то недалекие воришки просто не имели представления о том, что за инструменты перед ними. А между тем настоящий миллион, о котором они грезили, находился у них под носом.
Именно этот случай с Ойстрахом и послужил толчком для написания братьями Вайнерами романа «Визит к Минотавру». Только в отличие от реальной истории книжные злоумышленники прихватили у потерпевшего Льва Полякова и скрипку «Санта-Мария» работы прославленного итальянского мастера струнных инструментов Антонио Страдивари.
«Визит к Минотавру»
5-тисерийная кинокартина «Визит к Минотавру» имела в СССР оглушительный успех. И дело было не только в звездном составе (в фильме снимались Сергей Шакуров, Владимир Самойлов, Александр Филиппенко, Валентин Гафт, Михаил Пуговкин и другие именитые актеры), но и в увлекательном сюжете. Однако мини-сериал произвел впечатление не только на законопослушных граждан. Им вдохновились и те, кто готов был, как и персонажи фильма, преступить закон.
В 1996 году из Музейного объединения музыкальной культуры имени М. И. Глинки бесследно исчезли несколько инструментов. На этот раз расследование длилось почти три года. За это время преступники лишь однажды дали о себе знать. Как-то раз в музее раздался телефонный звонок. Голос на том конце провода предложил скрипку в обмен на выкуп в размере одного миллиона долларов. Только вот на оговоренное по телефону место вымогатель так и не явился.
Позже двоих воров, укравших раритет, арестовали в городе Сочи. А скрипку Страдивари обнаружили в разрушенном доме неподалеку от Абхазии. Подельникам так и не удалось продать бесценную вещь, именно поэтому они и позвонили в музей. Однако идти на встречу побоялись.
Спасенная скрипка требовала реставрации. Когда же она попала в руки специалистов, обнаружилось, что это был один из тех инструментов, которыми в 1968 году побрезговали бандиты, ограбившие Ойстраха (он подарил эту скрипку музею).
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