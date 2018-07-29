Псковский Фонд развития и «Шаг вместе» подписали соглашение о намерениях

Фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги» и фонд «Шаг вместе», который помогает детям с ДЦП, заключили соглашение о намерениях. Подписи в документе поставили исполнительный директор фонда Андрей Царев и учредитель фонда, российский актер, певец и член «Команды 2018» Гоша Куценко . Церемония состоялась в воскресенье, 29 июля, в Центре лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области при участии врио губернатора региона Михаила Ведерникова . Именно он выступил инициатором создания Фонда развития Псковской области, цель которого — аккумулировать средства на социально-культурные проекты, на поддержку людей, которые нуждаются в помощи.

В рамках взаимодействия «Шаг вместе» поможет региону в лечении и реабилитации детей с ДЦП, а псковские специалисты Центра лечебной педагогики поделятся своим опытом, знаниями и наработками по обучению и социальной адаптации детей, ранее считавшихся необучаемыми.

Перед подписанием соглашения Михаил Ведерников и Андрей Царев познакомили Гошу Куценко и главного врача Центра лечения и реабилитации больных ДЦП Марину Новикову с работой образовательного учреждения и рассказали о сопутствующих проектах, направленных на социализацию людей с особенностями развития (сопровождаемое проживание, театральная студия «Я и Ты», фестиваль «Другое искусство»).

Также гости пообщались в неформальной обстановке с родителями воспитанников Центра, которым поставлен диагноз «церебральный паралич».

Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения занимается детьми с особенностями развития с момента рождения до 18 лет. Здесь оказывается ранняя помощь, работают два детских сада и школьные группы. Педагоги проводят с воспитанниками индивидуальные и групповые занятия, есть дефектолог, логопед, психолог, лечебная гимнастика и массаж. Специалисты также работают с родителями — учат их общению и уходу за особенными детьми, а также при необходимости осуществляют психологическую поддержку.

Кроме того, при ЦЛП реализуется проект по сопровождаемому проживанию людей с ОВЗ: в специальных квартирах с помощью специалистов воспитанники учатся самостоятельной жизни и ведению быта.

Также в планах — сделать еще инклюзивный парк отдыха, где вместе смогут отдыхать и общаться и люди с ОВЗ, и обычные граждане, отметил врио Губернатора Михаил Ведерников.

«Мы к вам не зря приехали. У вас есть чему поучиться. Наш фонд делает упор на медицинскую составляющую, а в вопросах социальной, трудовой адаптации мы провисаем. Мы с Мариной это чувствуем, и уже поняли, что ваш опыт нам нужен. Вы молодцы, что поддерживаете и развиваете такое важное дело. Обязательно будем вместе работать», — подвел итоги визита учредитель фонда «Шаг вместе» Гоша Куценко.

В заключение он подарил от себя и «Команды 2018» Центру лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области 20 лиственниц и 18 канадских тсуг.

Андрей Царев отметил, что хвойные деревья будут полезны для развития ребят, и они их посадят в сенсорном саду Центра.

В свою очередь Михаил Ведерников сообщил, что в ближайшее время за счет средств Фонда развития Псковской области будут приобретены два автобуса, один из которых приспособлен для перевозки детей с ограниченными возможностями здоровья. Этим транспортом сможет пользоваться любая организация региона в заявительном порядке.