Черепашки-ниндзя: эволюция и новое прочтение

В сентябре 2018 года в эфир телеканала Nickelodeon по всему миру выходит новый мультсериал «Эволюция Черепашек-ниндзя». Любимую и знакомую историю четырех братьев он расскажет совершенно иначе. С помощью 2D-графики действие переносится в мистический мир, где братья получают сверхспособности и используют их для защиты Нью-Йорка от самых невероятных существ. Премьерная серия уже доступна на YouTube-канале Nickelodeon Россия.

Популярные российские блогеры и звезды — Антон Комолов, Евгений Чебатков, Мари Сенн, Gary и ST — озвучили главных героев российской версии мультсериала.

Антон Комолов стал голосом Донателло:

— Я большой любитель озвучивать мультгероев. Еще давным-давно я смотрел знаменитый сериал про Черепашек-ниндзя. Как сказал бы мой умный герой Донателло: «Здесь сошлись два разнонаправленных вектора». Да здравствует пицца, ниндзюцу и высокие технологии!

Другой давний поклонник любителей пиццы и мастеров боевых искусств, стендап-комик и радиоведущий Евгений Чебатков, озвучил Лео:

— Черепашки-ниндзя — знаковый мультсериал моего детства. И не только потому, что я жил в канализации (шутка!), но и потому что костюм Леонардо был моим первым осознанным образом на детской елке. Все «коты» и «мушкетеры» завистливо смотрели на мои синие повязки и боевые катаны, и даже воспитательнице я понравился больше всех, она так и сказала: «Женя у нас самый крутой индеец!». Когда мне предложили попробовать себя в этом проекте, я не думал и секунды. А по счастливой случайности я оказался еще и Лео!

В первом эпизоде нового мультсериала, премьера которого состоялась на YouTube-канале Nickelodeon Россия, Леонардо, Донателло, Микеланджело и Рафаэль узнают, что они не самые странные существа в Нью-Йорке. В премьерной серии под названием «Загадочная заварушка» начинается их длинный путь, на протяжении которого герои открывают в себе новые мистические способности ниндзя, чтобы стать непобедимой командой.

Шоу «Черепашки-ниндзя» считается одним из самых популярных мультсериалов как среди детей, так и родителей. В далеком 1984 году его создали Кевин Истмен Питер Лэрд . «Черепашки» появились на свет в виде успешной серии комиксов, затем стали популярным мультсериалом, а позже вышли на киноэкраны в четырех блокбастерах. Поколения детей меняются, и создатели «Эволюции Черепашек-ниндзя» уверены, что новый анимационный сериал обязательно завоюет сердца юных зрителей.

Смотрите премьерный эпизод мультсериала «Эволюция Черепашек-ниндзя» под названием «Загадочная заварушка» на YouTube-канале Nickelodeon Россия.

Справка «ВМ»

Nickelodeon 8 раз был признан «Лучшим детским каналом» в России по итогам премии «Большая Цифра» в 2011, 2013, 2014, 2015, 2016 (по мнению детей и жюри), 2017 и 2018 годах. Сегодня Nickelodeon — № 1 по доле телесмотрения аудиторией от 4 до 17 лет среди тематических каналов и входит в первую пятерку среди всех детских телеканалов в России (по данным Mediascope.