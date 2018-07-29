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Сара Джессика Паркер показала редкий кадр с подросшими дочками
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Сара Джессика Паркер показала редкий кадр с подросшими дочками 

Letidor.ru 27 минут назад
Фото: Letidor.ru
Актриса и ее крохи отдохнули в Сицилии.
53-летняя американская актриса и продюсер Сара Джессика Паркер, известная широкой публике благодаря яркой роли Кэрри Брэдшоу в телесериале «Секс в большом городе», поделилась в личном блоге редким фотоснимком с подросшими дочками.
В кадре звездная мама держит своих крох за руки, шагая по улицам Сицилии (судя по всему, там знаменитое семейство провело свой отпуск). Подписала фотографию актриса весьма романтично:
Эта улыбка говорит обо всем. Спасибо, Сицилия, за воплощение наших надежд и оправдание наших высоких ожиданий. До свидания!
Публикация от SJP (@sarahjessicaparker)
27 Июл 2018 в 3:03 PDT  Отметим, звездная мама нечасто балует публику фотоснимками с дочками — и старательно прячет их лица от посторонних глаз.
Напомним, с 1997 года Сара Джессика Паркер замужем за своим избранником, актером Мэтью Бродериком. В 2002 году в семье родился сын Джеймс Уилки Бродерик. А в 2009 году на свет появились двойняшки Мэрион Лоретта Элвел Бродерик и Табита Хоудж Бродерик, девочки были выношены и рождены суррогатной матерью.
Фото: Instagram
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