Сара Джессика Паркер показала редкий кадр с подросшими дочками

Актриса и ее крохи отдохнули в Сицилии.

53-летняя американская актриса и продюсер Сара Джессика Паркер , известная широкой публике благодаря яркой роли Кэрри Брэдшоу в телесериале «Секс в большом городе», поделилась в личном блоге редким фотоснимком с подросшими дочками.

В кадре звездная мама держит своих крох за руки, шагая по улицам Сицилии (судя по всему, там знаменитое семейство провело свой отпуск). Подписала фотографию актриса весьма романтично:

Эта улыбка говорит обо всем. Спасибо, Сицилия, за воплощение наших надежд и оправдание наших высоких ожиданий. До свидания!

Публикация от SJP (@sarahjessicaparker)

27 Июл 2018 в 3:03 PDT Отметим, звездная мама нечасто балует публику фотоснимками с дочками — и старательно прячет их лица от посторонних глаз.

Напомним, с 1997 года Сара Джессика Паркер замужем за своим избранником, актером Мэтью Бродериком. В 2002 году в семье родился сын Джеймс Уилки Бродерик . А в 2009 году на свет появились двойняшки Мэрион Лоретта Элвел Бродерик и Табита Хоудж Бродерик, девочки были выношены и рождены суррогатной матерью.

Фото: Instagram

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