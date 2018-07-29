Расколовшееся небо Park Live

Они извинились и хотели было вернуться, но московская гроза нарушила все планы. Их ждали на сцене, стоя под проливным дождем, а позже на экране появилась надпись, что продолжение концерта «может привести к человеческим жертвам». Думаю, такое вступление британский коллектив Gorillaz запомнит надолго.

Это было их первое появление на российской сцене. Стоя в толпе на концерте Park Live вПарке Горького, кто-то гадал: а как выглядят эти мультяшки, о которых мир узнал 20 лет назад? Другие ждали с нетерпением и считали минуты до 21:00. Но кто бы из музыкантов начинал свое шоу вовремя? Единицы. Среди почти пунктуальных были и Gorillaz, задержавшие концерт минут на 15 из-за технических вопросов. Своих фанатов они не подвели.

Красная надпись «Hello» только подогрела публику, которая уже вынесла все неприятности, подготовленные для нее московской непогодой. Руки, телефоны замелькали в воздухе: музыканты умеют эффектно появиться на сцене, с гитарными рифами, с громкими приветствиями. А вокалист Деймон Албарн даже выучил на русском «Как дела?», чем точно отличился от тех, кто выступал 28 июля до его коллектива. Русское «спасибо» тоже было сказано много раз со сцены. Было заметно, что Gorillaz счастливы оказаться в Москве, а в свою компанию даже пригласили вокалистов из других коллективов — несколько песен исполнили с приглашенными звездами.

И когда казалось, что бикфордов шнур внутри каждого подожжен, что музыка отражается и звучит внутри всех пришедших на Park Live, когда пели почти все — стоявшие у сцены, на деревянном помосте вип-трибуны под деревьями, — грянул гром. Гроза разорвала иссиня-черное небо на несколько частей, а хлынувший ливень больше напоминал бесконечный душ, который не дает открыть глаза от плотного потока воды. Концерт пришлось спешно свернуть. Одни быстро пошли на выход — чего ждать, если музыканты ушли? Другие же остались надеяться — а вдруг появятся опять? В соцсетях группы чуть за полночь появилось сообщение: «Всем, кто был на фестивале Park Live: мы крайне огорчены тем, что нам пришлось прекратить игру из-за грозы… Мы ничего не могли с этим поделать. Ваша безопасность должна быть всегда на первом месте».

И они правы. Тысячу раз правы! Кто угодно с пеной у рта может доказывать, что нужно компенсировать стоимость билета, повторить выступление Gorillaz, одарить другими «плюшками» ждавших своих кумиров. Но концерт состоялся, а группа действительно показала свой максимум: и к фанатам вышла, так что двое охранников с трудом удерживали за желтую толстовку поющего практически в руках меломанов Деймона Албарна, и заводили так, что равнодушных в толпе не осталось. А ведь некоторые за 20 лет могут и удаль подрастерять. Но это не про Gorillaz.

Park Live открыл их, как говорят, «живьем» для публики, приехавшей из разных городов. Тысячи пришедших на фестиваль с удовольствием послушали не только этих британцев, но и шведскую исполнительницу Tove Lo, которая со сцены долго признавалась в любви к русскому языку, сыпала комплиментами Москве и благодарной публике, просила ее прыгать, танцевать и подпевать. Зрителям было приятно, а на прощание яркая блондинка пообещала приехать еще — радушие российской столицы пришлось ей по душе.

Чуть сдержаннее на эмоции оказались исландцы Kaleo. Хотя и они выучили русское «спасибо». Конечно, женская половина была очарована низким тембром голоса вокалиста Йокуля Юлиуссона.

Впереди третий день фестиваля, который станет настоящим праздником для любителей трип-хопа — на одной сцене выступят Young Fathers, Bonobo, Tricky и Massive Attack.