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В первые выходные августа в Аткарске пройдет фестиваль роз
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В первые выходные августа в Аткарске пройдет фестиваль роз 

САРАТОВ24 5 часов назад
Фото: САРАТОВ24
Второй фестиваль «Аткарские розы» в Саратовской области пройдет в городском парке Аткарска 4 августа. Место его проведения выбрано неслучайно — цветы из местного питомника выращиваются с 1932 года. Самый знаменитый сорт, выращенный местными цветоводами, «Аткарская роза», был представлен на ВДНХ и поставлялся на Кубу, в Германию и Болгарию.
Ожидается, что в фестивале примут участие более шести тысяч человек из Москвы, Чувашии, Волгоградской, Мурманской, Ростовской областей.
Откроется мероприятие презентационным шоу под названием «Роза на все времена». В прошлом году Королева роз появилась очень эффектно — на красном ретро-автомобиле. В этом году для главного символа праздника была изготовлена золоченая карета-кабриолет, которую на фестивале аткарчане и гости увидят впервые.
Для гостей праздников организаторы подготовили насыщенную развлекательную программу: конкурс-дефиле костюмов «Аткарская роза-2018», конкурс внедорожников, фейерверк из 1913 гелиевых шаров, тематические фотозоны, детские развлекательные площадки, выставки-продажи полотен аткарских художников, флористическая выставка, баттл чтецов.
Кроме того, организаторы обещают открыть секреты аткарских розоводов по приготовлению вина, наливок, варенья из роз, розового мёда и другой продукции местных умельцев.
На тематической площадке «Город мастеров» будет представлена выставка изделий из лозы, каменные и берестяные поделки, композиции из сухоцветов и цветочные панно, резьба по дереву и др. Кроме того, для всех желающих пройдут мастер-классы по изготовлению роз из подручных материалов и конкурс рисунков.
И самое важное, гости фестиваля смогут не только полюбоваться местными розами, но и приобрести саженцы.
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