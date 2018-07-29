В первые выходные августа в Аткарске пройдет фестиваль роз

Второй фестиваль «Аткарские розы» в Саратовской области пройдет в городском парке Аткарска 4 августа. Место его проведения выбрано неслучайно — цветы из местного питомника выращиваются с 1932 года. Самый знаменитый сорт, выращенный местными цветоводами, «Аткарская роза», был представлен на ВДНХ и поставлялся на Кубу, в Германию и Болгарию.

Ожидается, что в фестивале примут участие более шести тысяч человек из Москвы, Чувашии, Волгоградской, Мурманской, Ростовской областей.

Откроется мероприятие презентационным шоу под названием «Роза на все времена». В прошлом году Королева роз появилась очень эффектно — на красном ретро-автомобиле. В этом году для главного символа праздника была изготовлена золоченая карета-кабриолет, которую на фестивале аткарчане и гости увидят впервые.

Для гостей праздников организаторы подготовили насыщенную развлекательную программу: конкурс-дефиле костюмов «Аткарская роза-2018», конкурс внедорожников, фейерверк из 1913 гелиевых шаров, тематические фотозоны, детские развлекательные площадки, выставки-продажи полотен аткарских художников, флористическая выставка, баттл чтецов.

Кроме того, организаторы обещают открыть секреты аткарских розоводов по приготовлению вина, наливок, варенья из роз, розового мёда и другой продукции местных умельцев.

На тематической площадке «Город мастеров» будет представлена выставка изделий из лозы, каменные и берестяные поделки, композиции из сухоцветов и цветочные панно, резьба по дереву и др. Кроме того, для всех желающих пройдут мастер-классы по изготовлению роз из подручных материалов и конкурс рисунков.

И самое важное, гости фестиваля смогут не только полюбоваться местными розами, но и приобрести саженцы.