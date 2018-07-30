Певица Пелагея выступила на Шукшинском фестивале в Сростках

Концерт знаменитой певицы Пелагеи состоялся в Сростках в день закрытия Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае».

Выйдя на сцену, Пелагея сказала, что считает Сростки местом силы и мечтает побыть здесь подольше, но пока не может оставить маленькую дочку надолго. «Когда въезжаешь в Алтайский край, чувствуешь — воздух пахнет. Это ни с чем несравнимое удовольствие. Как же я люблю эту землю! Берегите ее, пожалуйста, наслаждайтесь ею и всегда помните о том, какое сокровище рядом с вами», -сказала Пелагея.

Певица уверена, что Василий Шукшин черпал вдохновение в родных местах, поэтому в его творчестве так много любви к Родине и уважения к русскому языку. Пелагея процитировала любимую цитату Шукшина «Бедным быть не стыдно, стыдно быть дешевым» и заметила, что все его творчество построено на связи поколений.

В завершение концерта певица снова процитировала Шукшина: «Давайте следовать его заветам. Помнить его слова: „Уверуй, что все было не зря: наши песни, наши сказки, наши неимоверной тяжести победы, наше страдание — не отдавай всего этого за понюх табаку. Мы умели жить. Помни это. Будь человеком“. Давайте будем настоящими людьми, будем любить свою землю, песни, дружить, любить друг друга и прославлять нашу страну».