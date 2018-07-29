Культурная программа в блог-туре. Советы организаторам

Когда ещё предвидится такой шанс — увидеть довольного блогера? Явление это не редкое, но обычно радуется он втихомолку или на фотографиях. Вызвать выражение счастья на его лице можно несколькими способами, один из них — организация культурно-досуговой программы, в которой он «найдёт себя».

Культурная программа

Культурная программа должна быть в блог-туре обязательно. Желательно — насыщенная. Наличие времени на перекур, перекус, туалет — обязательно, но тут главное не переусердствовать, иначе сложится впечатление, что организаторы тянут время.

Важно также прислушиваться к желаниям участников и корректировать действия по мере поступления предложений от блогеров — всё же они гости и мероприятие устроено для них.

Что может входить в культурную программу:

— экскурсия по городу или месту пребывания,

— поход в театр или участие в спектаклях,

— мастер-классы и тренинги,

— посещение компаний-партнёров,

— участие в знаковых мероприятиях, которые проходят параллельно вашей программе.

Если участников в блог-туре много, можно поделить их на группы и предложить альтернативу времяпрепровождения — организовать для них отдельный трансфер.

Когда нас привезли в Тюмень, то мы мало представляли себе три дня в помещениях. Но в один из дней помимо многочасовой автобусной экскурсии нам предложили отправиться по специализированным маршрутам. Я выбрала «молодёжную политику» и побывала в коворкинг-центре «Моя территория», крытом скейтпарке SibSub и Инфопарке.

Самый главный человек в блог-туре — это нанятый фотограф. Не стоит надеяться, что блогеры сами себя пофотографируют, лучше нанять отдельного специалиста.

Именно он дирижирует всеми и в любую непредвиденную паузу занять всех, скомандовав встать всем вместе и сделать общее фото. Фото на фоне, фото участников по отдельности, фото действий участников… в его арсенале десятки различных вариаций, как можно взаимодействовать с людьми. Блогеры будут только рады попозировать этому Великому человеку, ведь им надо что-то размещать в ЖЖ, Фейсбуке, Инстаграмме, ВКонтакте, а ютуберам выставлять издевательства фотографа над блогерами.

Экскурсии

Любая социально ответственная компания обязательно организует экскурсию по городу, чтобы блогерам было о чём вспомнить помимо рабочих моментов.

Подбор гида — очень важный момент. Уважаю мнение, что «чем старше — тем опытнее», однако, очень часто слушать бабушку или дедушку, которые знают лишь понаслышке кто такие блогеры, — очень скучно. Если выбрать противоположный вариант и позвать молодого гида, то можно нарваться на непрофессионализм, незнание фактов или надсмехание над историей.

Достаточно осторожно нужно выбирать и саму экскурсионную программу — если у вас не религиозный блог-тур, то три часа посещения храмов окажутся мучительными. а программы типа «Матерный Санкт-Петербург» может кого-то оскорбить.

Если планируется далёкий выезд — нужно постараться сделать максимально комфортной дорогу — запастись пледами на прохладное время года, зонтами — если планируется прогулка под открытым небом, формой — если есть возможность испортить одежду.

Приветствуются также подушки для шеи, запасные зарядные устройства и аккумуляторы (если их не подарили в самом начале), удлинители, флешки, пресса.

Лекарственные средства и вода должны быть под рукой на протяжении всего блог-тура. Это касается и мобильного интернета: роутер с безлимитным интернетом или местные сим-карты с денежными средствами. Не нужно думать, что в случае иногороднего или зарубежного блог-тура блогеры будут благодарить вас за вынужденные траты на самое дорогое.

Во врем длительного дневного трансфера в пункт «А» стоит продумать развлекательную программу. Блогеры охотно откажутся от сна, если им предоставить интересный досуг. Действовать здесь можно по-разному — от детских викторин с подарками до очередной экскурсии. Однако если организаторы смогут уловить сонливость, желание побыть в тишине или любую другую неактивность, лучше не навязываться.

Когда что-то пошло не так Иногда программа мероприятия может измениться. Не стоит паниковать и делать вид «всё пропало, мы все умрём». Здесь важно действовать максимально открыто и поощрять предложения самих блогеров.

Соберите участников вместе и угостите кофе, создайте непринуждённую обстановку и дождитесь «помощи». Блогеры — люди порядочные и понимающие, «с кем не бывало?», ведь они тоже зависят от своих постов, которые не всегда удаётся вовремя писать. Вспомнят и про причал, от которого отходят теплоходы с экскурсиями, и про новые достопримечательности, к которым можно съездить, и про конкурс на лучшее видео.

Когда мы уже расселись в автобусе и готовы были выехать в село Покровское в музей Григория Распутина , оказалось, что в учреждение нагрянула иностранная делегация и наше бронирование отменили. Пока организаторами разрабатывался «план Б», мы сидели с подаренным нам кофе и десертами и общались друг с другом в лобби-баре гостиницы. Через полчаса мы уже заходили в экскурсионный автобус с вызванным из дома гидом. Запланированную завтрашнюю экскурсию заменили на встречу с местной звездой.

После экскурсий

Вероятность того, что после насыщенного мероприятиями дня, блогеры всё же не захотят расходиться по своим местам проживания, есть. Чтобы минимизировать несчастные случаи и помочь блогерам самостоятельно организовать свой досуг в заранее розданных документах можно разместить лист со списком заведений, их адресами, телефонами и временем работы.

Чаще всего в них можно встретить информацию о кафе, ресторанах, караоке-барах, кинотеатрах, танцполах, а также схему расположения этих заведений относительно местонахождения блогера.

Фото превью: Дмитрий Страхов