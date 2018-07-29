Россияне четыре часа стояли в очереди за дешевой пиццей

Жители Волгограда выстроились в многометровую очередь за пиццей по 100 рублей. Желающих купить дешевый фастфуд оказалось так много, что некоторые начали продавать свои места в толпе за 1000 рублей. Об этом сообщает TJ.

Поводом для столпотворения стала акция сети «ДоДо Пицца», приуроченная к открытию новой торговой точки. Компания обещала продать первые три тысячи пепперони за 100 рублей, хотя обычно такая пицца стоит 365 рублей. В условиях акции не было ограничений на количество проданных в одни руки пицц, и некоторых посетители брали по десять и даже 20 штук.

Покупатели стали выстраиваться у двери ресторана примерно в 8:00 по местному времени. В комментариях к постам в группе «Додо Пицца Волгоград» во «ВКонтакте» пользователи отмечали, что простояли в очереди около четырех часов. К 16:00 было продано более двух тысяч коробок с пиццей.

Аналогичную акцию в Волгограде сеть проводила в апреле. Тогда в ее рамках уже к часу дня было продано 3300 пицц.