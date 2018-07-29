Жги и раздевай: репортаж с байк-фестиваля со стриптизом

Растянувшийся в этом году на четыре дня — с четверга по воскресенье — фестиваль «Обская волна» для большинства гостей и участников длится гораздо меньше. Чаще всего поклонники байк-культуры приезжают на выходные, при этом всё самое интересное, зрелищное и весёлое происходит и вовсе в один день — субботу. В воскресенье все разъезжаются.

Именно в субботу не только звучит живая музыка и показывают стриптиз, но и проходят самые эффектные конкурсы, соревнования и розыгрыши. На площадке собирается максимум гостей, а на мотопарковке остаётся совсем мало мест.

Сменив несколько локаций, в этом году «Обская волна», кажется, окончательно переехала с берега водохранилища на территорию Новосибирского биатлонного комплекса, что до сих пор вызывает недоумение у старожилов фестиваля. «Это же Обская, мать её, волна! А здесь даже лужи нет», — эмоционально делится мнением один из гостей. С другой стороны, говорят, что «всё стало цивилизованнее».

Со скучающими по месту, где «и шашлык поджарил, и мотик видно», неожиданно солидарен один из организаторов фестиваля, Константин Нельзин, но исполнить их мечту он не в силах. «У нас настолько большое количество участников, что площадки на побережье нас физически не вмещают. А те, что могут, не имеют забора, а значит, велик соблазн зайти вокруг поста, не оплатив вход. Такое мероприятие обречено на провал», — говорит байкер. В этот раз входной билет стоил 1500 рублей (для водителя мотоцикла — 1000 рублей).

Как ни странно, выбрав более просторную площадку, фестиваль продолжает терять в количестве гостей и участников. Если ещё несколько лет назад на «Обскую волну» могли съехаться до 7000 мотоциклистов и им сочувствующих, то в последние пару лет речь идет о трёх-пяти тысячах. По оценке организаторов, нынешний слёт собрал не более 2000 человек. «Это убыточное мероприятие, мы всё делаем на свои деньги и живём от продажи билетов», — добавляет Нельзин, надеясь, что его услышат спонсоры. По его словам, бюджет фестиваля — около 5 млн рублей.

Тем не менее со своей основной задачей — популяризацией мотодвижения в Сибири — фестиваль справляется, считают организаторы. «"Волна" развенчивает миф, будто байкеры — это грязные вонючие подонки, которые только и делают, что пьют и барагозят. Нет, байкеры, особенно в Сибири, — это состоявшиеся люди, поскольку мотоцикл — отнюдь не дешёвое удовольствие», — уверяют они. Небольшой опрос участников это подтверждает: мотоциклы стоят сотни тысяч рублей, в среднем их обслуживание (с бензином) обходится в 5–15 тысяч рублей в месяц.

У одной девушки мотоцикл даже послужил приданым на свадьбу.

К полудню на площадке собираются мотоциклисты всех возрастов и обличий — в кожаных куртках, шлемах с рогами, спортивных костюмах, цепях, крестах и военной форме. Новичкам едва перевалило за двадцать лет, старейшинам — за шестьдесят. Многие приехали со спутницами или жёнами, десятки пар захватили с собой детей. Из-за этого, казалось бы, суровый байк-фестиваль время от времени напоминал семейный костюмированный праздник.

Принять эту атмосферу готовы не все. «Я лично против. Здесь бывают совершенно недетские вещи и слова. А постоянно себя контролировать, что где-то рядом может быть ребёнок, — это напрягает. Я понимаю, что многие думают: раз им здесь хорошо, то и детям так же. Это не так», — убеждён байкер Николай. По словам одного из барменов, работавших на фестивале ночью, «после основной программы здесь начинается трэш и вакханалия». Правда, в чём именно они заключаются, мужчина пояснить так и не смог.

Одно за другим стартуют соревнования: по маневрированию, медленной езде и трюкам (стантрайдингу). Последнее перерастает в самостоятельное шоу с цирковыми элементами, а сами участники — в профессиональных спортсменов и каскадёров. Самые искусные ездили на одном колесе, рулили ногами, вставали на бак и будто подначивали технику в духе тореадоров на корриде. Первое место взял Иван Перевозчиков из Томска, вошедший в прошлом году в двадцатку лучших трюковых мотоциклистов России. «В Сибири сложно тренироваться. Зима постоянно тебя откатывает: вроде пришёл в форму, а потом раз — и конец сезона, полгода не занимаешься», — сетует победитель.

Вторым хитом дня становится женский конкурс на откусывание сосисок, подвешенных на верёвках. Очевидный сексуальный подтекст задания на радость публике усилили, обмазав блюдо майонезом. Для прохождения в следующий тур участницам не обязательно что-то есть: они могут «всего лишь» обнажить грудь.

Такая девушка быстро находится. Екатерина оказалась на фестивале проездом из Алтая и не побоялась наготы, потому что «не любит проигрывать». Через десять минут ей пришлось всё повторить под многочисленные возгласы: «Сиськи давай!». На вопрос корреспондента НГС, каково это слышать девушкам, байкер из Бердска (представился как Макс Вулкан) отвечает: «Они знали, куда шли».

Стереотипы о доступности женщин на подобного рода фестивалях Алёна из Москвы не разделяет, а в не самом рыцарском поведении мужчин не видит ничего удивительного: «Не знаю, по-моему, тут все ребята душевные. Наверное, кто-то приезжает ради близости. А в обычной жизни всё разве не так же?».

«Главное здесь — это общение. Я приезжаю и первые полдня хожу здороваюсь. Год не видишься, естественно, у всех новости: кто мотоцикл обновил, кто ногу сломал», — рассказывает пятидесятилетний автомеханик Игорь. Мужчина клянётся, что за всё время существования «Обской волны» ни разу не видел на площадке «ни одной драки, ни одного конфликта». «Был [на фестивале] в Хорватии — там всё по-другому, много агрессивных, — утверждает он. — А у нас, даже если кто-то перебрал, его и не видно, тихо спит себе под кустом».

Денис, в сибирской мототусовке известный как Апельсин, приезжает на фестиваль «поговорить о мотоциклах и о девушках, только не о работе». Рядом его гордость — переделанный до неузнаваемости четырёхметровый Урал, украшенный кристаллами Swarovski. Своё изобретение мужчина называет «Ночная фурия „Беззубик“». Кайф от езды на мотоцикле он описывает так: «Представь собаку, высунувшую голову в окошко несущегося автомобиля. Чистое удовольствие! Ветер в харю, а я *** [очень быстро движусь]».

Побывавший на прошлом фестивале фотограф из Томска Стас собирался за год накопить на мотоцикл и обучиться езде, но у него ничего не вышло. Тогда же он пообещал себе, что женится на первой девушке, которой понравится его борода. «Подбегает, хватает за бороду, ну думаю, всё случилось. Познакомились, всё классно. Через неделю пишет, что вышла замуж!» — смеётся будущий байкер. В «Обской волне» он видит приметы движения американских хиппи 1960-х годов, где «все простые, открытые и доброжелательные».

«Байкеры — это современные ковбои. У них и поведение такое же, принципы: свобода, независимость. Мужчина с древности ездит на коне, просто сейчас у тебя не одна, а сто пятьдесят лошадей», — говорит мотоциклист из Бердска Евгений. С ним не согласен пожилой автомеханик Виктор: «С возрастом никто не взрослеет, просто игрушки становятся дороже. Кто бы что ни говорил, автомобиль — это средство передвижения, а мотоцикл — это игрушка».

За три дня на сцене выступили десятки сибирских групп, в том числе «Коридор» «Иван-Кайф» и «Проверено». Хедлайнерами были гости из Украины и Белоруссии — трибьют-команда AC/DC и Trubetskoy. А поздними вечерами зрителей ждал стриптиз. «Такое женское участие здесь необходимо, — говорит байкер, которого в тусовке называют Кроха. — Ты продубасил под дождём тысячи километров, согрелся пивком, смотришь: девчонка танцует. Мелочь, а приятно».

Под занавес фестиваля, в ночь с субботы на воскресенье организаторы огласили результаты розыгрыша двух японских мотоциклов стоимостью по 150 тысяч рублей. Счастливые билеты были у гостей из Томска и Барнаула.

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