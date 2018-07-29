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Любимые детективы Бориса Акунина
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Любимые детективы Бориса Акунина 

Prim.News 2 часа назад
Фото: Prim.News
Какие романы самые популярные?
Борис Акунин знаменитый писатель и историк, который славится своей любовью к детективному жанру. Не так давно он поделился списком своих самых любимых детективных произведений. Далее представлены самые лучшие и популярные книги из списка, также существующие в аудиоформате. Особого внимания заслуживают классические произведения известной писательницы Агаты Кристи, которые получили свое заслуженное место в списке.
Среди фаворитов Акунина такие произведения как «Десять негритят» и «Убийство Роджера Экройда». В первом рассказывается знаменитая история о таинственном особняке, где собираются десять совершенно незнакомых между собой людей. Детективное повествование развивается стремительно, когда они начинают гибнуть один за другим.
В романе «Убийство Роджера Экройда» знаменитый сыщик Эркюль Пуаро берется за очередное дело, пытается раскрыть запутанное преступление. Для того, чтобы найти качественные аудиокниги данного жанра, можно посетить раздел детективов на Звукислов.ру, где представлены произведения различных жанровых направлениях, среди которых классика, а также новинки последних лет. Пользователи могут выбрать любимое произведение из списка и приступить к прослушиванию. Не обошлось в списке Акунина и без знаменитого Шерлока Холмса.
Речь идет о романе «Этюд в багровых тонах» где рассказывается о необычном знакомстве Шерлока Холмса и Доктора Ватсона, а также их первом совсем расследовании. В книге «Неестественные причины» повествуется о жутком преступлении, которое потрясло общественность. Общество впадает в ужас, когда в лодке обнаруживают изуродованный труп знаменитого писателя. Адам Дэлглиш приступает к расследованию этого дела, с целью отыскать преступника. Очень скоро он понимает, что все местных жителей связывает общая тайна, связанная с убийством.
Роман писателя Кадзуо Исигуро «Остаток дня» рассказывает о дворецком, который долгие годы служил своему господину. Его преданность и верность тренировались годами, в то время как герой учился всегда действовать на благо хозяину, вне зависимости от происходящего. Строгий и чопорный человек беспрекословно следует установленным кодексу, часто становясь свидетелем судьбоносных событий. Знаменитый роман Роберта Уоррена «Вся королевская знать» повествует о предвыборной компании алчного, циничного и подлого человека. Вилли Старк готов пойти на все ради осуществления своих целей. Он запросто может пойти по головам, совершить подлость и даже убийство. Однажды он сталкивается с людьми, на которых не действуют его грязные методы.
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