Александра Никифорова: Когда уезжала на съемки, дедушка мне велел ходить с ножом

Первый канал готовит к показу мелодраму «Султан моего сердца». «Вечерка» поговорила с исполнительницей главной роли Александрой Никифоровой

От первой громкой роли Александры Никифоровой остался налет тайны и мистики — именно таким получился сериал «Анна-детектив».

Новая большая работа Александры на «Киностудии КИТ» — историческая мелодрама «Султан моего сердца», которую мы скоро увидим на Первом канале. Что забавно, героиню Никифоровой вновь зовут Анной…

— Александра, вы не находите мистическим, что опять играете героиню по имени Анна?

— Да, это как-то странно… Зато хоть не ведьма! (Смеется.) Моя первая главная роль в кино — вампир Злата в сериале «Другая кровь». Вторая — медиум в «Анна-детектив». Я боялась, что третьей будет какая-нибудь Баба-яга!

— «Султан моего сердца» тоже фильм исторический, костюмированный. Вас привлекают именно такие проекты?

— Скорее меня в них привлекают. Думала, что следующий проект будет современным, но нет — «Султан моего сердца». И его действие происходит еще на пару десятилетий раньше, ближе к началу XIX века. От судьбы не уйдешь!

— Турция XIX века нам мало знакома. Многое пришлось узнать, прочитать при подготовке к роли?

— Да, для этой роли мне, наверное, пришлось читать и учить столько, сколько я не успела узнать за все время обучения в театральном институте. Сериал полностью снят на турецком языке, и мне пришлось учить его в рекордные сроки. Съемки начались через полтора месяца после того, как я познакомилась с турецким алфавитом. Погружение в культуру тоже было нешуточным. Помню, как первые месяцы у меня душа замирала, когда слышала утреннюю молитву. Сразу уносишься куда-то далеко-далеко, в другой мир, на несколько столетий назад, где нет рекламный щитов, айфонов, машин и из Европы в Азию можно добраться только на лодке через Босфор… Ну, во всяком случае, я так фантазировала.

— На турецкую еду тоже перешли?

— Да, и это тоже помогло в подготовке к роли. Может, это смешно прозвучит, но в кебабах, пирогах и, конечно, сладостях — рахат-лукумах, пахлаве и шербетах таится связь веков! Турки очень любят есть, разговаривать о еде за едой и перед едой и делают это мастерски! Еда — огромная часть их культуры, и, не приняв этого, не поймешь турецкого человека… Я только к концу съемок смирилась, что можно объявить обед посередине очень эмоциональной сцены, не досняв ее. Но еще стоит отметить, что этот народ трудится очень много и долго, иногда это 20, иногда и 30 часов подряд!

— Как вы думаете, почему у нас так популярны восточные истории? Лучший пример этому «Великолепный век».

— Потому, что Восток — всегда некая тайна, что-то, что скрыто от глаз простых смертных и доступно только султану! Кроме того, любовь славянской девушки и восточного мужчины — это романтизированная и немного запретная вещь… Это интригует и завлекает.

— Съемки в Турции сильно отличаются от съемочного процесса у нас?

— Где-то, в чем-то сильно, а в чем-то почти незаметно. У них развита какая-то коллективная ответственность, все стараются отвечать за все. Например, у нас есть отдельный человек, который ведет монтажные листы и отвечает за хлопушку, а у них, по моим ощущениям, кто ее первый в руки возьмет, тот и хлопнет перед камерой! Зато если вдруг меняют режиссера, то меняют и всю команду разом: и костюмеров, и грим, и даже водителей! А еще там огромный пиетет перед старшим… У нас тоже не очень принято спорить с режиссером, но… Работать быстро там умеют. Одна серия турецкого сериала выходит раз в неделю и длится около двух часов, за неделю они успевают снять и смонтировать следующую. Если принять во внимание, что в настоящий момент турецкие сериалы продаются по всему миру, как раньше мексиканские, то, наверное, да, этот бизнес у них развит лучше.

— Есть стереотип, что турецкие мужчины боготворят наших женщин. Вы почувствовали?

— Светлокожая и светлоглазая девушка на улице восточного города, конечно, выделяется из толпы. Но лично о себе могу сказать, что за все время я ни разу не столкнулась с грубостью или хамством. У меня сложилось впечатление, что в турецком обществе принято, что если чуть что не так, неправильно посмотрел — все, женись! (Смеется.)

— После съемок как-то изменилось ваше отношение к Турции?

— Я не была там до съемок, но с Турцией у меня всегда ассоциировались толпы туристов, недорогие отели и восточные базары с философией «не обманешь — не продашь». Оказалось, что люди там невероятно доброжелательны. А Стамбул — один из красивейших городов! А когда уезжала на съемки, дедушка мне велел ходить там с ножом… на всякий случай. (Смеется.)

— У вас в семье часто смотрят телевизор?

— Нет, у меня дома нет телевизора. У моих родителей тоже. Но недавно мы с доченькой были в гостях у моих бабушки и дедушки. Пили чай, разговаривали, смеялись и тут вдруг бабушка вскрикивает: «Так сегодня же пятница!» «Ну да», — отвечаю. «Так „Поле чудес“ же! Включай скорее телевизор!» А я помню, как она так же вскрикивала по пятницам и 20 лет назад.

— Что смотрите с дочкой?

— Советские мультики, особенно ей нравится про бегемота, который боялся прививок, но сейчас есть много наших современных хороших, добрых мультфильмов, их я ей тоже включаю. Для этого теперь телевизор не нужен.

— Как она реагирует, если видит маму на экране?

— Раньше вскрикивала: «Ой, там мама!» А сейчас спокойно говорит: «Опять мама там».

— Сейчас почти все увлечены ранним развитием детей. Ваша дочка уже где-то занимается?

— Я против центров раннего развития, если имеется в виду пичкать ребенка взрослыми навыками, начинать учить английскому на первом году жизни. Пусть все будет вовремя, а детство — с догонялками, качелями, разбитыми коленками. Недавно учила дочку считать точки на спинке божьей коровки. Думаю, что такие занятия — это и есть мощное развитие, которое помогает маленькому человеку осознать, что он часть этого огромного мира. Но на занятия для детей тоже водила с полутора лет, только простые, где водят хороводы, лепят снеговиков и, самое главное, учат играть с другими детьми.

— Вы профессионально поете. Увидит ли телезритель вас когда-нибудь в каком-нибудь телепроекте?

— Я не против таких телепроектов, хотя и думаю, что к нашей профессии это не имеет прямого отношения. Если честно, сама бы не отказалась петь или танцевать, просто потому, что знаю, что это принесло бы мне массу удовольствия. Только боюсь ледовых проектов. В Севастополе первый каток открыли, когда я уже школу оканчивала, с тех пор так и не научилась… Наверное, смогу себя к этому принудить, только если для роли будет нужно… Но, пожалуй, турецкий выучить было проще!