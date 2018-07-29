Звезда сериала «Тюдоры» Джонатан Риз-Майерс рассказал о своих проблемах с алкоголем

41-летний Джонатан Риз-Майерс в последнее время все чаще попадает в неприятные ситуации, связанные с его алкогольной зависимостью. Так, в начале июля его арестовали в Лос-Анджелесе за то, что он устроил публичную ссору со своей женой прямо на борту самолета. Актер публично принес извинения и рассказал о своей проблеме.

Джонатан Риз-Майерс и Мара Лейн

В интервью он рассказал о том, что не пил до тех пор, пока ему не исполнилось 26 лет, затем прекратил употреблять алкоголь в 27 лет. Но через три года снова взялся за старое. При этом, как утверждает, Риз-Майерс, он никогда не страдал от запоя.

Я позволил себе «рецидив» и несу ответственность за это. Больше некого винить,

— прокомментировал ранее ситуацию Риз-Майерс.

Джонатан Риз-Майерс

Теперь я буду известен как человек, который имеет проблемы употребления алкоголя, а не алкоголизма. Я не страдаю от алкоголизма, я страдаю от аллергии на алкоголь, каждый раз, когда пью его,

— заявил он журналистам.

Ситуация с арестом в аэропорту уже случалась раньше с Джонатаном Ризом-Майерсом. Полиция забирала его из терминалов в Дублине в 2007 году и в Париже спустя четыре года после этого инцидента. Сам актер объясняет ситуацию закрытым пространство, которое фактически сводит его с ума.

Аэропорты — это настоящий триггер для меня, поскольку вас заставляют сидеть там три часа, вы не можете курить, но при этом окружены алкоголем. Конечно, это не оправдание. Никогда не может быть оправдания для меня, когда я пью,

— сообщил он.

Джонатан Риз-Майерс и Мара Лейн с сыном

Напомним, что ирландский актер с 2013 года находился в отношениях с Маре Лейн. Они поженились в 2016 году и в декабре того же года родился их сын Вульф. В ходе ссоры в аэропорту Риз-Майерс не применял физического насилия, поэтому пара уже помирилась. Но, вероятнее всего, актера ждет новый курс лечения в клинике.