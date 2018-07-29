«Христос кричит за Русь»

Прошедший на днях на лотошинской земле Всероссийский поэтическо-музыкальный фестиваль «Неизбывный вертоград», посвящённый 100-летию поэта Николая Тряпкина, язык не поворачивается назвать культурным мероприятием. Это был праздник. Или даже так — Праздник.

Не так много было участников фестиваля, но за ними действительно стояла Россия: Москва, Смоленск, Сыктывкар, Реутов, Тверь. И, конечно, — Лотошино, которое сам Тряпкин называл «родиной московской».

Это место, где поэт прожил более трёх десятков лет. Сюда его крестьянская семья, спасаясь от «раскулачки», переселилась в 1930 году из тверской деревушки Саблино. Здесь зрело его «поэтическое зерно». И так вышло, что именно здесь больше всего помнят до сих пор недооценённого поэта.

Известно, что в двадцатом веке, особенно во второй его половине, в России на слуху больше были поэты, не отражающие русского национального духа. Но я уверен, что в золотом запасе нашей литературы в итоге останутся от этого времени именно те, кого принято относить к представителям «тихой лирики» (их лирика если и была тихой, то только в том смысле, что одухотворённая тишина куда выразительней громыхающей пустой бочки). Одним из тех, кто, несомненно, составляет, и впредь будет составлять славу русского Слова, является Николай Тряпкин, чей столетний юбилей свершится в декабре этого года.

Для меня Николай Иванович, слегка перефразируя затёртое выражение, гораздо больше, чем поэт. Хорошими поэтами двадцатый век Россию не обидел. Их были десятки, может быть — сотни. Однако Тряпкин — символ того русского, глубинного, неизбывного, что следует хранить, всячески расчищая родники от мусора современности. Уверен, что участники фестиваля, каждый по-своему чувствовали нечто подобное.

Хотим иль нет, а где-то вьётся нить:

Звенит струя незримого колодца!

Мы так его стараемся забыть —

И всё-таки забыть не удаётся.

Эти слова, посвящённые Николаем Тряпкиным одному из самых близких ему поэтов — Николаю Клюеву — в полной мере можно отнести и к той духовной нити, которая делает народ — народом.

Итак, в первый день фестиваля 21 июля состоялись литературные чтения. На их открытии директор пока единственной в России библиотеки имени Николая Тряпкина Вера Ефимова отметила, что для Лотошинского района большая удача, что здесь жил и работал Николай Тряпкин, и земляки поэта будут и впредь много делать, чтобы это имя звучало «ярче и полней».

От себя добавлю, что нам, ценителям творчества поэта повезло, что в Лотошине есть люди понимающие масштаб своего земляка. В наше время, к сожалению, немало библиотекарей формально «отбывают» свою работу. Но ни о Вере Николаевне, ни о её коллегах, готовивших фестиваль, этого не скажешь.

Так получилось, что столетие Николая Тряпкина почти совпало с другим, гораздо менее значительным, но всё же важным для тряпкиноведов юбилеем — вот уже скоро десять лет как действует комиссия по сохранению творческого наследия Тряпкина. Создание её — особая история, о которой ваш покорный слуга вскользь уже рассказывал в «Свободной прессе».

За прошедшие десять лет было кое-что сделано для сохранения памяти о поэте. Об этой работе я и рассказал участникам и гостям фестиваля. Десятки статей о творчестве Николая Ивановича, вечера и фестивали памяти, альманах «Неизбывный вертоград», памятный знак и поклонный крест на месте рождения поэта в Саблино, сбор материала для будущего музея, сбор денег на восстановление могилы самого поэта…

Но, как ни покажется кому-то странным, самым важным на сегодняшний момент достижением считаю то, что удалось восстановить заброшенную и практически уже уничтоженную могилу родителей Тряпкина — Ивана Филипповича и Прасковьи Никаноровны.

Много было разбросано камней в двадцатом веке. В том же Лотошине уничтожен старинный храм и усадьба князей Мещерских. И то, что не ушла в безвестность могила родителей великого поэта — маленькая победа. Таких побед надо одержать ещё немало.

Я упомянул выше, что собраны деньги на памятник на могиле Николаю Тряпкина. Очень надеюсь, что уже осенью этого года памятник будет установлен, и поэту не придётся встречать своё столетие под сгнившим крестом с казённой табличкой на могиле, на которой намалёвано: «Н. И. Тряпкин».

О работе комиссии рассказали и другие её активные члены, прошедшие за эти годы многие вёрсты тряпкинских дорог. Поэт Григорий Шувалов — о том, как часто являлись знаки, что дело сохранения памяти о Николае Тряпкине — нужное и не случайное. Вот и нынешний фестиваль незапланированно совпал с днём Иконы Казанской Божьей матери. А ведь именно в храме, посвящённом этой иконе, в 1918 году был крещён поэт.

Григорий Шувалов также прочёл несколько ранее неопубликованных стихотворений Николая Тряпкина, который удалось получить от дочери поэта всего несколько месяцев назад. До этого личный архив считался утерянным.

Литературовед, заместитель главного редактора газеты «Литературная Россия» Евгений Богачков рассказал о другой находке комиссии. В наших руках, благодаря редактору «Роман-газеты» Елене Русановой, оказалась рукопись Николая Тряпкина «Огненные ясли. Русская эпопея», которую поэт при жизни пытался опубликовать в этом издании. В 90-е годы, когда редакция избавлялась от огромных «рукописных залежей», и эта тоже могла быть выброшена на помойку. Но сохранилась, и теперь передана в дар библиотеке имени поэта.

Прозаик Людмила Семёнова прочитала своё душевное эссе о поездке на родину поэта в Саблино, о том, как помогает своими стихами ныне Николай Иванович не только ей, но и её родным и приёмным детям.

Любые литературные чтения будут не вполне состоявшимися без участия в них профессионалов-филологов. На фестивале в Лотошине их представляли кандидат филологических наук, доцент, учитель русского языка и литературы в школе имени Н. И. Рыленкова» города Смоленска Татьяна Хриптулова и славист, кандидат филологических наук, доцент кафедры общего языкознания и славянских языков Горловского института иностранных языков (ДНР) Ольга Блюмина.

Татьяна Хриптулова опубликовала десятки литературоведческих статей, посвящённых Тряпкину. И на сегодня, пожалуй, является наиболее последовательным и углублённым исследователем его творчества. Вот, в частности, небольшой характерный отрывок из её доклада на чтениях, посвящённого прижизненным отзывам на творчество поэта: «Сергей Наровчатов, пожалуй, единственный критик, рецензию которого на сборник Тряпкина „Мой Вертоград“, написанную 19 марта 1962 года, можно назвать положительной. Новый сборник Тряпкина, по его мнению, — подтверждение дарования поэта, незаурядности его таланта. Если большинство критиков отмечали вычурность, небрежность поэтического языка Тряпкина, несовершенство в выборе лексических и грамматических форм, средств выразительности, то Наровчатов считает иначе: „Словарь у него особенный, в нём редко употребляемые русские слова затейливо перемешиваются с наисовременными. По большей части это не производит впечатления неоправданной мешанины, вкус у Тряпкина по— своему выработан, срывы есть, но они редки“.

Ольга Блюмина только начинает вхождение в мир поэзии Тряпкина, но уже показала себя как интересный, тонкий исследователь. Вот в частности её рассуждения об одном из самых известных стихотворений поэта „Мать“: „Россия — Мать. То, что она мать для каждого человека, осознающего себя её сыном, или не осознающего, но являющегося таковым — это, так сказать, внутренняя, функциональная и естественно обусловленная ипостась Родины. Но у неё есть ещё и особое назначение, как особое назначение было у Богородицы. Как через Богородицу явилось спасение человечеству (она — Мать, сосуд для Спасителя), так оно придёт через Россию, или Россия будет спасительным якорем для будущего мира. И Русь в этом аспекте — всем Мать, как и Богородица. И Христос „кричит“ в этом произведении не только за всех людей, но за Русь в первую очередь“.

Отрадно, что в воюющей Донецкой народной республике люди ежечасно подтверждают свою причастность Русскому миру не только с оружием в руках, но и вот такой работой.

Выступил на литературных чтениях и лауреат поэтического конкурса „Неизбывный вертоград“ поэт из Сыктывкара Андрей Попов

Пожалуй, этот пятый „Неизбывный вертоград“ стал как никогда музыкальным. На литературных чтениях с проникновенными, мелодичными песнями на стихи Николая Тряпкина выступила певица Надежда Колесникова . Её же выступление стало добрым, лиричным камертоном во второй день фестиваля во время гала-концерта, прошедшего в лотошинском парке, вековые липы которого помнят ещё князей Мещерских.

Все без исключения выступающие на гала-концерте самобытно исполняли песни на стихи Тряпкина, вносили свою лепту в поэтическо-музыкальное многоцветье праздника. Не случайно многим выступавшим зрители дарили цветы, заботливо выращенные своими руками.

В итоге лауреатом музыкальной номинации конкурса был признан Александр Васин-Макаров. Дипломантами стали упомянутая уже Надежда Колесникова, Алексей Кудрявый, Сергей Смирнов

Глава Лотошинского района Екатерина Долгасова вместе со своим заместителем Алексеем Куликовым вручила дипломы и памятные подарки всем победителям музыкальной и поэтической номинации, а также сказала добрые слова в адрес участников и зрителей фестиваля.

Дипломантами поэтической номинации стали Нина Ягодинцева (Челябинск), Любовь Старшинова (Тверь), Павел Великжанин (Волжский), Елена Миронова (Лотошино). Кроме того, лауреатом учреждённой клубом „Словороссия“ в рамках конкурса „Неизбывный вертоград“ номинации „Русский мир“ стал поэт из Горловки (ДНР) Александр Савенков

Завершился праздник хоровым исполнением знаменитой тряпкинской „Гагары“.

Закончить позволю себе собственным стихотворением, посвящённым поэту Николаю Тряпкину.

И хлеба колосились буквально у самой избы…

Н. И. Тряпкин

В этом поле жухлые колосья

Смертному о смертном говорят.

Только ветер шепчет в безголосьи,

Облака скрывают солнца взгляд.

Русь моя! Вселенское терпенье,

Сколько ран на сердце — не сочтёшь…

Столько лет зияет запустенье

Там, где раньше колосилась рожь.

Где глядел влюблёнными глазами

На луга, задворки и стога

Светлый отрок, что прозрел стихами

В страшный час нашествия врага.

Дорогой наш, Николай Иваныч!

Помолчим у твоего Креста.

Наша жизнь — промозглые туманы.

Наша жизнь — о солнышке мечта.

Верю я — ещё заколосится

Это поле хлебной теплотой.

И взовьётся жаворонок-птица

Над воскресшей нашей стороной!