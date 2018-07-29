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Музей Мирового океана закупит оборудование для виртуальных погружений в глубоководном аппарате
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Музей Мирового океана закупит оборудование для виртуальных погружений в глубоководном аппарате 

Клопс.Ru 2 часа назад
Музей Мирового океана закупает специальное оборудование, которое позволит посетителям совершать виртуальные погружения на глубоководном аппарате «Мир». Информация размещена на сайте единой системы госзакупок.
Оборудование будет представлять из себя интерактивный стенд, имитирующий кабину экипажа аппарата «Мир». При помощи гарнитуры виртуальной реальности, специальных контроллеров и всплывающих подсказок посетители самостоятельно погрузятся на глубину. Система трекинга позволит захватить каждое движение человека. Контроллеры, в свою очередь, будут отвечать за перенос кистей рук в виртуальное пространство, а гарнитура — за создание высокоточной фотореалистичной трёхмерной модели кабины экипажа.
"Предполагается наличие десяти сценариев", — уточняется в документации госзакупки.
Начальная цена контракта составляет 1 348 651 рубль. Он включает поставку интерактивного оборудования для экспозиции, создание программного обеспечения, монтаж и выполнение пуско-наладочных работ.
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