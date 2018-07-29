«Это подрывает репутацию фестиваля»: поцелуй Дакоты и Соколовского возмутил общественность

Звездная семейная чета Влад Соколовский Рита Дакота прибыла на Международный фестиваль «ЖАРА», и, не сумев вызвать должного ажиотажа на красной дорожке, реабилитировались при помощи обнародованной видеозаписи. Пара представила общественности свой страстный поцелуй за кулисами звездной вечеринки, чем мгновенно приковала к себе взгляды общественности.

В Баку завершился третий день фестиваля «Жара», и гостями мероприятия стали Влад Соколовский и Рита Дакота, чья супружеская жизнь умиляет толпы поклонников. Артисты оформили свои отношения в июне 2015 года, и скоро их дочери Мие исполнится один год. И хотя пара всегда открыто рассказывала о своих отношениях, публикуя признания любви, однако их демонстрация страсти на музыкальном фестивале показалась излишней даже самым верным почитателям.

По всей видимости, не сумев привлечь достаточно внимания на красной дорожке, Рита и Влад продемонстрировали всю свою страсть и любовь, засняв жаркий ролик за кулисами мероприятия. «За кулисами фестиваля Влад Соколовский и Рита Дакота показали, что значит настоящая ЖАРА», — сообщил телеканал zharatv, показывая снятый видеоролик. Однако такая демонстрация жизни казалось бы фешенебельной музыкальной вечеринки, на которую съезжается весь цвет отечественного шоу-бизнеса, смутила зрителей, которые один за другим стали высказывать свои возражения.

«Оо… Неожиданно, давно о них ничего не слышала. А что они еще делают, кроме поцелуев?» «Зачем надо показывать язык? Пиар-пиар?» «Язык было необязательно высовывать. Да и целоваться тоже» «Да просто когда привлечь внимания больше нечем, в ход идут такие сцены» «Никогда не понимала таких сцен. Все ради пиара и ничего больше?»

Публикация от ЖАРА | Музыкальный телеканал (@zharatv) 28 Июл 2018 в 2:15 PDT К слову, поклонники уже не раз любопытствовали, когда Рита Дакота пересмотрит свое отношение к собственному поведению и решит соответствовать статусу жены и матери, познакомившись со словами «скромность» и «стыд».